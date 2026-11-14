George Francist a 60 kilogrammos súlycsoportban jelölték ki az októberi U19-es ökölvívó-világbajnokságra, azonban a sorsolás napján közölték vele, hogy nem indulhat a versenyen, mivel nem rendelkezik a szükséges vizsgálati eredménnyel.

A 18 éves ökölvívót élete legnagyobb lehetőségétől fosztották meg

Fotó: georgefrancis_07@instagram

A fiatal ökölvívő a BBC Sportnak elmondta: egy külön helyiségbe hívták, ahol azzal szembesítették, hogy nem tudják megállapítani, fiú vagy lány, ezért nem engedhetik versenyezni.

A magyarázat az volt, hogy nem tudtak időben vérmintát venni tőlem. Mindenki más esetében sikerült biztosítani a vérmintát, engem viszont egyszerűen elfelejtettek. Valahogy nem szerepeltem a rendszerben. Állítólag Budvában nem volt olyan megfelelő képesítéssel rendelkező orvos, aki elvégezhette volna a vizsgálatot. Ez egyszerűen őrület”

– kesergett a 18 éves országos bajnok, aki megállás nélkül edzett azért, hogy Angliát képviselhesse pályafutása első világversenyén.

A 18 éves ökölvívó a nemi vizsgálat hiánya miatt maradt le a világbajnokságról

Az ökölvívók versenyzési jogosultságával és biológiai nemével kapcsolatos kérdések a 2024-es párizsi olimpia idején kerültek a figyelem középpontjába. Akkor az algériai Imane Khelif – aki Hámori Lucát búcsúztatta a negyeddöntőben – és a tajvani Lin Jü-ting is engedélyt kapott az ötkarikás szereplésre a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól (NOB), annak ellenére, hogy a Nemzetközi Bokszszövetség (IBA) 2023-as világbajnokságán versenyzésre alkalmatlannak nyilvánították őket.

A női kategóriában versenyző, 18 év feletti sportolók számára 2025 augusztusában vezették be a kötelező nemi vizsgálatot, amelynek hatályát 2026 januárjában a férfi kategóriára is kiterjesztették.

George Francis elmondta, hogy mindössze négy nappal azelőtt töltötte be a 18. életévét, hogy elindult volna Budvába a világbajnokságra. Szerinte ez lehet az oka annak, hogy korábban senki nem jelezte: neki is át kell esnie a vizsgálaton.

„Szavakkal sem tudom kifejezni, mennyire értelmetlennek tartom ezt az egészet. Úgy érzem, amatőrként már nem igazán maradt számomra semmi” – mondta Francis, aki így elesett attól a lehetőségtől is, hogy megpróbálja kiharcolni az olimpiai kvalifikációt.