Örömhírt jelentett be a magyar válogatott kézilabdázója, Rosta Miklós és párja, a svéd válogatott kapus, Evelina Eriksson. A két sportoló a közösségi médiában tudatta követőivel, hogy újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a kapcsolatuk: megtörtént az eljegyzés, a boldog pillanatot pedig egy közös fotóval is megörökítették.

Rosta Miklós eljegyezte svéd válogatott szerelmét Fotó: ANDREAS HILLERGREN/TT / TT NEWS AGENCY

Rosta Miklós eljegyezte svéd válogatott szerelmét

A 27 éves magyar kézilabdázó és 30 éves kedvese az Instagramon osztotta meg a nagy hírt. A szerelmesek közös fényképéhez mindössze annyit írtak: „Yes to forever”, vagyis örökre igent mondtak egymásnak. A romantikus bejelentést követően hamar megérkeztek az első gratulációk is.

Rosta Miklós a magyar kézilabda egyik meghatározó játékosa, jelenleg az OTP Bank-Pick Szeged együttesében ontja a gólokat. A 203 centiméter magas beálló 2023-ban igazolt a román Dinamo Bucureștihez, ahol három idényt töltött, mielőtt 2026 nyarán visszatért korábbi klubjához. A szegedi szurkolók számára különösen emlékezetes lehet a 2022-es bajnoki döntő, amelyen az utolsó pillanatokban szerzett góljával segítette aranyéremhez csapatát.