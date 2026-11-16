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Schmidt Gábor december 1-jei hatállyal távozik a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) elnöki tisztségéből, amelyet 2016 decembere óta töltött be. A döntését hétfőn délelőtt, az elnökség rendkívüli ülésén jelentette be. Schmidt Gábor lemondásának hátterében a Kormány által az Országgyűlés elé terjesztett összeférhetetlenségi törvényjavaslat áll, amely korlátozná az államigazgatás szakmai felsővezetőinek sportszövetségekben betölthető vezetői tisztségeit.

Schmidt Gábor 2022 és 2026 között sportigazgatási és fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkárként dolgozott, miközben társadalmi munkában látta el az MKKSZ elnöki feladatait. A sportág zavartalan működését és a folyamatban lévő olimpiai felkészülést szem előtt tartva úgy döntött, nem várja meg a jogszabály hatálybalépését. Korai távozásával lehetőséget kíván teremteni arra, hogy a szövetség december 1-jei közgyűlésén megválasszák utódját, biztosítva ezzel a szervezet vezetésének folytonosságát.

Schmidt Gábor közel tíz éven át volt a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke
Schmidt Gábor közel tíz éven át volt a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke 
Fotó: Csudai Sándor -  Origo /  

Schmidt Gábor több mint három évtizede meghatározó szereplője a magyar kajak-kenu sportnak. Versenyzői, majd közel tízéves edzői pályafutását követően 1997-ben került a szövetséghez szakfelügyelőként és az utánpótlás-válogatott szövetségi kapitányaként. Később két időszakban főtitkárként, közben pedig szakmai alelnökként dolgozott. 2016. december 9-én választották meg elnöknek, tisztségében 2021-ben és 2024-ben is megerősítették.

Schmidt Gábor lemondott az összeférhetetlenségi törvényjavaslat miatt

Tízéves elnöksége alatt a magyar kajak-kenu megőrizte nemzetközi élvonalbeli pozícióját és kiemelkedő olimpiai eredményességét. A szövetség gazdasági működése stabil alapokra került, miközben jelentős sportági és infrastrukturális fejlesztések segítették a versenyzők és edzők munkáját. Magyarország több rangos nemzetközi esemény házigazdája volt, ezek közül kiemelkedik a 2019-es szegedi világbajnokság.

Az elnöki időszak fontos eredményei közé tartozik a szabadidősport fejlesztése is. A 2018-ban elindított Balaton-Átevezés mára az ország egyik legnépszerűbb vízisporteseményévé vált. Az európai uniós támogatásoknak köszönhetően országszerte új vízitúraútvonalak és kajak-kenu pontok létesültek, szélesebb közönség számára téve elérhetővé a kajakozást, kenuzást és SUP-ozást.

Schmidt Gábor távozásakor hangsúlyozta: büszke arra, hogy 38 éven keresztül részese lehetett a magyar kajak-kenu sikereinek, a sportág nemzetközi tekintélyének megőrzésének és a szövetség fejlődésének. Köszönetét fejezte ki a kluboknak, edzőknek, versenyzőknek, támogatóknak és szurkolóknak az együttműködésért. Lemondása egy hosszú sportvezetői pályafutás lezárását jelenti az MKKSZ élén, miközben a decemberi közgyűlés fontos feladata lesz az új elnök megválasztása.

A Kormány által az Országgyűlés elé terjesztett összeférhetetlenségi törvényjavaslat korlátozná az államigazgatás szakmai felsővezetőinek sportszövetségekben betölthető vezetői tisztségeit. A tervezet szerint az érintettek hivatali idejük alatt, valamint jogviszonyuk megszűnését követő négy évben nem vállalhatnának ilyen megbízatást.

 

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