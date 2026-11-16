Schmidt Gábor 2022 és 2026 között sportigazgatási és fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkárként dolgozott, miközben társadalmi munkában látta el az MKKSZ elnöki feladatait. A sportág zavartalan működését és a folyamatban lévő olimpiai felkészülést szem előtt tartva úgy döntött, nem várja meg a jogszabály hatálybalépését. Korai távozásával lehetőséget kíván teremteni arra, hogy a szövetség december 1-jei közgyűlésén megválasszák utódját, biztosítva ezzel a szervezet vezetésének folytonosságát.

Schmidt Gábor közel tíz éven át volt a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke

Fotó: Csudai Sándor - Origo /

Schmidt Gábor több mint három évtizede meghatározó szereplője a magyar kajak-kenu sportnak. Versenyzői, majd közel tízéves edzői pályafutását követően 1997-ben került a szövetséghez szakfelügyelőként és az utánpótlás-válogatott szövetségi kapitányaként. Később két időszakban főtitkárként, közben pedig szakmai alelnökként dolgozott. 2016. december 9-én választották meg elnöknek, tisztségében 2021-ben és 2024-ben is megerősítették.

Schmidt Gábor lemondott az összeférhetetlenségi törvényjavaslat miatt

Tízéves elnöksége alatt a magyar kajak-kenu megőrizte nemzetközi élvonalbeli pozícióját és kiemelkedő olimpiai eredményességét. A szövetség gazdasági működése stabil alapokra került, miközben jelentős sportági és infrastrukturális fejlesztések segítették a versenyzők és edzők munkáját. Magyarország több rangos nemzetközi esemény házigazdája volt, ezek közül kiemelkedik a 2019-es szegedi világbajnokság.

Az elnöki időszak fontos eredményei közé tartozik a szabadidősport fejlesztése is. A 2018-ban elindított Balaton-Átevezés mára az ország egyik legnépszerűbb vízisporteseményévé vált. Az európai uniós támogatásoknak köszönhetően országszerte új vízitúraútvonalak és kajak-kenu pontok létesültek, szélesebb közönség számára téve elérhetővé a kajakozást, kenuzást és SUP-ozást.

Schmidt Gábor távozásakor hangsúlyozta: büszke arra, hogy 38 éven keresztül részese lehetett a magyar kajak-kenu sikereinek, a sportág nemzetközi tekintélyének megőrzésének és a szövetség fejlődésének. Köszönetét fejezte ki a kluboknak, edzőknek, versenyzőknek, támogatóknak és szurkolóknak az együttműködésért. Lemondása egy hosszú sportvezetői pályafutás lezárását jelenti az MKKSZ élén, miközben a decemberi közgyűlés fontos feladata lesz az új elnök megválasztása.