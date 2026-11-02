Shane Tusup az elmúlt években az úszás mellett más sportágakban is kereste az új kihívásokat, tavaly pedig egy fiatal magyar műkorcsolyázó felkészítésében vállalt szerepet. Papp Vivien azóta eltűnt a versenyekről, a nemzetközi adatok alapján pedig egészen érdekes helyzet alakult ki az amerikai szakember és tanítványa körül.
Shane Tusup neve továbbra is ott van Papp Vivien mellett
Papp Vivien és Shane Tusup 2025-ben kezdett együtt dolgozni. A magyar műkorcsolyázó akkor még aktívan versenyzett, ősszel több nemzetközi viadalon is jégre lépett. Az eredményeket összesítő Skater Stats adatbázisa szerint Papp 2025 októberében megnyerte az alsó-ausztriai Lower Austria Cupot, majd szerepelt a Budapest Trophy és az Icechallenge versenyein is. Legutóbbi feltüntetett eredménye a 2025 decemberében rendezett Four Nationals Championshipshez köthető.
Azóta azonban nem találni új versenyeredményt a neve mellett. A nemzetközi műkorcsolyával foglalkozó FIGURA adatbázisa szeptemberben ellenőrzött profilján is azt írja, hogy a magyar sportoló legutóbb a 2025/26-os idényben versenyzett. Papp Vivien nemsokkal később a saját Instagram-oldalán jelentette be, hogy befejezi a pályafutását. Az Anything GOEs nemzetközi műkorcsolyás oldal július 1-jei összefoglalójában szintén a visszavonulását bejelentő sportolók között szerepeltette a magyar versenyzőt.
Azonban a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség, vagyis az ISU jelenleg elérhető hivatalos adatlapján ugyanis továbbra is Shane Tusup szerepel Papp Vivien edzőjeként. A profil szerint a 2008-ban született magyar sportoló Budapesten készül, a koreográfusai között pedig Nóra Hoffmann és Stéphane Lambiel neve szerepel.
A szeptemberben frissített adatok szerint még mindig Shane Tusup szerepel Papp Vivien edzőjeként.
Tusup és Papp együttműködése annak idején itthon is figyelmet kapott. A Bors számolt be arról, hogy az amerikai szakember a műkorcsolyában is szerepet vállalt, Papp pedig akkor arról beszélt, hogy augusztus óta egy új edzésformát alkalmaznak közösen. A fiatal sportoló úgy fogalmazott, az új módszer egyre hatékonyabbá vált, Tusup pedig egy ausztriai verseny után már a közös munka eredményét méltatta.