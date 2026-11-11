Az eset egy promóciós videó vetítése közben történt, amikor a kamera a világranglista második helyén álló, 28 éves fehérorosz teniszezőre közelített. Arina Szabalenka ekkor egy puszit küldött a kamerának, a háttérben azonban Matthieu Solier hangja is hallhatóvá vált.

Matthieu Solier nem igazán rajong Arina Szabalenka játékáért

Fotó: Mauricio Paiz / NurPhoto via AFP

Az újságíró a felvételen a következő megjegyzést tette: „Nézzétek, nézzétek, nézzétek, milyen borzalmas.”

A felvétel gyorsan elterjedt a közösségi médiában. Egy néző szégyenletesnek nevezte a történteket, és megjelölte a francia médiaszabályozó hatóságot, az Arcomot, valamint a beIN Sports France egyik vezetőjét, Florent Houzot-t. A vezető rövid időn belül reagált, és egyértelműen elhatárolódott az elhangzottaktól.

Szabalenka miatt került kellemetlen helyzetbe a magáról megfeledkezett újságíró

„Sajnálattal fogadtam, és határozottan elítélem azokat a megjegyzéseket, amelyek ma este, a WTA-világbajnokság közvetítése során élő adásban hangzottak el. Ezek a kijelentések nem tükrözik a beIN SPORTS értékrendjét. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy minden sportolót és közreműködőt tisztelettel kezeljünk” – fogalmazott Houzot.

Matthieu Solier egyelőre nem szólalt meg az ügyben. Az incidens különösen kellemetlen időpontban érte a csatornát, amely mindössze egy nappal korábban jelentette be több évre szóló megállapodását az ATP Tour franciaországi közvetítési jogairól.