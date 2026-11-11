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Kellemetlen incidens árnyékolta be az Indian Wellsben zajló női tenisz-világbajnokság közvetítését: a beIN SPORTS egyik újságírója, Matthieu Solier élő adásban tett sértő megjegyzést Arina Szabalenkára, miközben feltehetően nem is tudta, hogy a mikrofonja be van kapcsolva. A történtek miatt a francia műsorszolgáltató hivatalosan is bocsánatot kért, Szabalenka pedig tovább menetel Indian Wellsben.

Az eset egy promóciós videó vetítése közben történt, amikor a kamera a világranglista második helyén álló, 28 éves fehérorosz teniszezőre közelített. Arina Szabalenka ekkor egy puszit küldött a kamerának, a háttérben azonban Matthieu Solier hangja is hallhatóvá vált. 

Matthieu Solier nem igazán rajong Arina Szabalenka játékáért
Matthieu Solier nem igazán rajong Arina Szabalenka játékáért
Fotó: Mauricio Paiz / NurPhoto via AFP

Az újságíró a felvételen a következő megjegyzést tette: „Nézzétek, nézzétek, nézzétek, milyen borzalmas.”

A felvétel gyorsan elterjedt a közösségi médiában. Egy néző szégyenletesnek nevezte a történteket, és megjelölte a francia médiaszabályozó hatóságot, az Arcomot, valamint a beIN Sports France egyik vezetőjét, Florent Houzot-t. A vezető rövid időn belül reagált, és egyértelműen elhatárolódott az elhangzottaktól.

Szabalenka miatt került kellemetlen helyzetbe a magáról megfeledkezett újságíró

„Sajnálattal fogadtam, és határozottan elítélem azokat a megjegyzéseket, amelyek ma este, a WTA-világbajnokság közvetítése során élő adásban hangzottak el. Ezek a kijelentések nem tükrözik a beIN SPORTS értékrendjét. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy minden sportolót és közreműködőt tisztelettel kezeljünk” – fogalmazott Houzot.

Matthieu Solier egyelőre nem szólalt meg az ügyben. Az incidens különösen kellemetlen időpontban érte a csatornát, amely mindössze egy nappal korábban jelentette be több évre szóló megállapodását az ATP Tour franciaországi közvetítési jogairól.

A hihetetlenül szexi teniszezőnő, Arina Szabalenka
A hihetetlenül szexi teniszezőnő, Arina Szabalenka
A hihetetlenül szexi teniszezőnő, Arina Szabalenka
A hihetetlenül szexi teniszezőnő, Arina Szabalenka
A hihetetlenül szexi teniszezőnő, Arina Szabalenka
A hihetetlenül szexi teniszezőnő, Arina Szabalenka
A hihetetlenül szexi teniszezőnő, Arina Szabalenka
A hihetetlenül szexi teniszezőnő, Arina Szabalenka
A hihetetlenül szexi teniszezőnő, Arina Szabalenka
A hihetetlenül szexi teniszezőnő, Arina Szabalenka
A hihetetlenül szexi teniszezőnő, Arina Szabalenka
A hihetetlenül szexi teniszezőnő, Arina Szabalenka
A hihetetlenül szexi teniszezőnő, Arina Szabalenka
A hihetetlenül szexi teniszezőnő, Arina Szabalenka
A hihetetlenül szexi teniszezőnő, Arina Szabalenka
A hihetetlenül szexi teniszezőnő, Arina Szabalenka
A hihetetlenül szexi teniszezőnő, Arina Szabalenka
A hihetetlenül szexi teniszezőnő, Arina Szabalenka
A hihetetlenül szexi teniszezőnő, Arina Szabalenka
A hihetetlenül szexi teniszezőnő, Arina Szabalenka
A hihetetlenül szexi teniszezőnő, Arina Szabalenka
Galéria: A világ egyik legszexibb teniszezőnője, Arina Szabalenka
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A hihetetlenül szexi teniszezőnő, Arina Szabalenka

Szabalenka eközben a pályán is folytatta remek szereplését: két játszmában legyőzte a cseh Karolina Muchovát, következő ellenfele pedig a világranglista harmadik helyezettje, az orosz Mirra Andrejeva lesz. Utóbbi neve szintén egy bekapcsolva felejtett mikrofon miatt került a figyelem középpontjába, amikor Jessica Pegula róla tett lekicsinylő megjegyzéseket. 

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