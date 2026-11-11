Az eset egy promóciós videó vetítése közben történt, amikor a kamera a világranglista második helyén álló, 28 éves fehérorosz teniszezőre közelített. Arina Szabalenka ekkor egy puszit küldött a kamerának, a háttérben azonban Matthieu Solier hangja is hallhatóvá vált.
Az újságíró a felvételen a következő megjegyzést tette: „Nézzétek, nézzétek, nézzétek, milyen borzalmas.”
A felvétel gyorsan elterjedt a közösségi médiában. Egy néző szégyenletesnek nevezte a történteket, és megjelölte a francia médiaszabályozó hatóságot, az Arcomot, valamint a beIN Sports France egyik vezetőjét, Florent Houzot-t. A vezető rövid időn belül reagált, és egyértelműen elhatárolódott az elhangzottaktól.
Szabalenka miatt került kellemetlen helyzetbe a magáról megfeledkezett újságíró
„Sajnálattal fogadtam, és határozottan elítélem azokat a megjegyzéseket, amelyek ma este, a WTA-világbajnokság közvetítése során élő adásban hangzottak el. Ezek a kijelentések nem tükrözik a beIN SPORTS értékrendjét. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy minden sportolót és közreműködőt tisztelettel kezeljünk” – fogalmazott Houzot.
Matthieu Solier egyelőre nem szólalt meg az ügyben. Az incidens különösen kellemetlen időpontban érte a csatornát, amely mindössze egy nappal korábban jelentette be több évre szóló megállapodását az ATP Tour franciaországi közvetítési jogairól.
Szabalenka eközben a pályán is folytatta remek szereplését: két játszmában legyőzte a cseh Karolina Muchovát, következő ellenfele pedig a világranglista harmadik helyezettje, az orosz Mirra Andrejeva lesz. Utóbbi neve szintén egy bekapcsolva felejtett mikrofon miatt került a figyelem középpontjába, amikor Jessica Pegula róla tett lekicsinylő megjegyzéseket.