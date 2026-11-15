Arina Szabalenka bocsánatot kért, és visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint sértegette volna ellenfelét, az ukrán Elina Szvitolinát. A két klasszis teniszező Indian Wellsben csapott össze a WTA-világbajnokságon, a fehérorosz Szabalenka pedig 6:3, 3:6, 6:1 arányú vereséget szenvedett ukrán ellenfelétől.

Arina Szabalenka elveszítette a fejét az Elina Szvitolina elleni meccsen

Fotó: Mauricio Paiz / NurPhoto via AFP

A találkozó után azonban Szabalenkának magyarázkodnia kellett, ugyanis a közösségi oldalakon vírusként kezdett terjedni egy videó, amelyen a fehérorosz klasszis káromkodva szidja az ukránokat.

Szabalenka a szurkolók miatt lett ideges?

Az eset óriási vihart kavart, így a világranglista második helyén álló fehérorosz teniszező a közösségi oldalán kért elnézést a viselkedése miatt, és hangsúlyozta, hogy a szavai nem Elina Szvitolinának szóltak. Szabalenka elárulta, hogy azért veszítette el a türelmét, mert néhány néző sportszerűtlenül viselkedett a mérkőzés alatt.

„Frusztrált voltam egy kisebb nézőcsoport miatt, akik agresszívan ünnepelték a hibáimat, én pedig abban a pillanatban érzelmi alapon reagáltam. Mindezek ellenére másképp kellett volna kezelnem a frusztrációmat, és bocsánatot kérek mindenkitől, akit megbántottam” – írta Instagram-oldalán a 28 éves klasszis.

🎾 Ukrainian tennis player Elina Svitolina defeated former world No. 1 Aryna Sabalenka at the 2026 WTA Finals, advancing to the semifinals. During the deciding set, cameras captured Sabalenka visibly losing her temper and aiming direct insults toward Svitolina. https://t.co/nOch9TF0Ue — UNITED24 Media (@United24media) November 14, 2026

Szabalenka hangsúlyozta, hogy Szvitolina nagyszerű mérkőzést játszott, és sok sikert kívánt neki a torna hátralévő részére.

Az ukrán teniszezők az orosz–ukrán háború kitörése óta nem fognak kezet az orosz és fehérorosz játékosokkal, és a mérkőzések előtti közös fényképezkedést is kerülik.

Szvitolina azonban, aki elmondása szerint látta a Szabalenka kirohanásáról készült felvételt, azt reméli, hogy a jövőben tisztelet övezi majd az egymás elleni mérkőzéseiket.

„Ahogy láthatjuk, nagyon sok ukrán van jelen, rengeteg ukrán zászlóval, és természetesen azt szeretnék, hogy én győzzek. Arinával már nagyon sokszor játszottunk egymás ellen. Neki is megvannak a saját szurkolói, és nekem is a magaméi. Csak azt remélem, hogy a mérkőzéseinket tisztelet övezi. Néhány korábbi mérkőzésünkön is előfordultak olyan megjegyzések, amelyek nem voltak helyénvalók, és a háborúval kapcsolatban engem céloztak. A közösségi médiában ez sajnos így működik: néha egy kicsit kiforgatják a dolgokat” – nyilatkozta az ukrán klasszis, aki a WTA-világbajnokság döntőjében az orosz Mirra Andrejevával mérkőzik vasárnap este kilenctől.