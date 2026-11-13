Szárkapocscsonttörést szenvedett Betlehem Dávid olimpiai bronzérmes, világbajnoki ezüstérmes és Európa-bajnok nyíltvízi úszó. Az előző világkupa-sorozat összetett győztesét egy egészen különös baleset érte a Dominikai Köztársaságban, ahol egy meghívásos versenyre készülve edzett.

Betlehem Dávid szárkapocscsonttörést szenvedett a Dominikai Köztársaságban

Fotó: Andrej Isakovic / AFP

A Magyar Úszó Szövetség közösségi oldalán közzétett beszámoló szerint Betlehem a múlt heti, mexikói világkupaversenyt követően utazott tovább a karibi országba. Kedden, a nyílt tengeren végzett edzés közben azonban váratlanul hatalmas hullám kapta el, amely átfordította, majd teljes erővel a tengerfenékhez csapta. A baleset következtében eltört a szárkapocscsontja.

Betlehem Dávid egy brutális hullám miatt szenvedett szárkapocscsonttörést

A magyar klasszis maga is beszámolt a történtekről, és azt is elárulta, hogy bár a sérülés komoly, szerencsére műtéti beavatkozásra nincs szükség. A következő hat hetet azonban gipszben kell töltenie, így egy ideig biztosan nem térhet vissza a medencébe vagy a nyílt vízbe.

Most a gyógyulásra koncentrálok, hogy minél hamarabb visszatérhessek a vízbe”

– üzente Betlehem, aki külön köszönetet mondott a Ferencvárosi Torna Clubnak, a keretorvosnak és a Sportkórháznak a gyors és professzionális segítségért.

A magyar nyíltvízi úszók számára különösen kedvezőtlen időszak a mostani, hiszen Betlehem sérülése nem az első komoly kiesés az elmúlt időszakban. Korábban Rasovszky Kristóf térdműtéte, valamint Mihályvári-Farkas Viktória súlyos vállsérülése is nehéz helyzetbe hozta a magyar úszókat.