Az interneten futótűzként kezdett el terjedni egy sokkoló felvétel, amelyen az látható, amint a Professional Fighters League (PFL) könnyűsúlyú bajnoka, Usman Nurmagomedov megtámadja a georgiai harcost egy abu-dzabi szállodában. A UFC-legenda Khabib Nurmagomedov unokatestvére hátulról közelítette meg Merab Dvalisvilit, akit arcon ütött. Ezt követően elszabadultak az indulatok: több férfi is bekapcsolódott a verekedésbe, akik feltehetően a támadást kezdeményező bunyós kíséretéhez tartoztak.

Usman Nurmagomedov hatalmas botrány főszereplője lett

Fotó: WALEED ZEIN / ANADOLU

Usman Nurmagomedov balhéja nem marad következények nélkül

A támadás indítéka egyelőre nem tisztázott, de elképzelhető, hogy összefüggésben áll Usman testvérének, Umarnak és Dvalisvilinek a korábbi konfliktusával. A grúz harcos tavaly januárban egy emlékezetes mérkőzésen védte meg a 61 kilogrammos világbajnoki övét dagesztáni riválisával szemben.

A UFC-n kívüli legjobb harcosnak tartott Nurmagomedovot az abu-dzabi rendőrség őrizetbe vette a botránya után,

és a hírek szerint akár egy év börtönbüntetést is kaphat az Egyesült Arab Emírségek 31-es számú szövetségi törvényének megsértése miatt. A 28 éves ketrecharcos cselekedete a UFC-be igazolását is veszélybe sodorhatja, amelyet már régóta szinte biztosra vettek.

🚨 Full footage of the scuffle between Usman Nurmagomedov and Merab Dvalishvili https://t.co/SGJzkQdFif — Red Corner MMA (@RedCorner_MMA) November 11, 2026

Kiborult a megtámadott bunyós

Dvalisvili nem nyilatkozott részletesebben a támadásról, mindössze egy véres arcáról készült videót tett közzé, amelyben Usmant vádolta.

„Micsoda alattomos módszer! Csak ketten voltunk itt, én és a barátom érkeztünk Abu-Dzabiba, erre Usman Nurmagomedov és a barátai kígyóként, hátulról támadtak ránk. Miféle harcosok vagytok ti?

Milyen férfi tesz ilyet? Ha beszélni vagy harcolni akartok, akkor csináljuk úgy, ahogy annak lennie kell! Azért jöttetek ennyien, mert csak ketten voltunk, ti pedig előre felkészültetek erre. Mi a fene ez?” – fakadt ki a georgiai harcos.

🚨UPDATE: Merab Dvalishvili claims his 21-year-old wrestler friend fought both Usman and Umar Nurmagomedov during the altercation, and now wants to switch to MMA. “My young friend, he’s only a 21-year-old wrestler from Georgia, and he was with me. He fought both brothers, Usman and Umar. He said, ‘I’m moving to MMA if two guys can only do this to me.’ And then he also fought the other guys. Oh my God. Security was holding me, and they were kicking and punching us. What the heck? Life is good, guys. Everything is good. Everything is good.” Via @MerabDvalishvil — Red Corner MMA (@RedCorner_MMA) November 11, 2026

Nurmagomedovnak nem ez volt az első balhéja, korábban többször berohant már mérkőzés idején a ketrecbe, ahonnét a biztonságiaknak kellett kitessékelniük. Az orosz bunyós kétségtelenül rendkívüli tehetség, de az elmúlt években tanúsított viselkedése arra késztetheti Dana White-ot és a UFC vezetőségét, hogy alaposan átgondolják a szerződtetését.