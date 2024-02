NB I-es focistából profi e-spotoló lett az olimpiai bajnok fia

A korábbi balhátvéd ezt követően profi e-sportoló lett, ráadásul néhány év alatt Magyarország legjobbjai közé nőtte ki magát, amit feltehetően az NB I-es labdarúgó-múltjának is köszönhet. A 29 éves s-sportoló az interjúban mesélt virtuális sportolói karrierjéről, amelyben többek között elárulta, hogy a győri Széchenyi István Egyetemen továbbképzést tart a hallgatóknak. Továbbá létrehozta saját e-sport Akadémiáját Boresz E-sports Academy néven, mivel az e-sport tehetségeit szeretné segíteni. Természetesen maga is aktív e-sportoló, büszke az eddig elért eredményeire, és arra, hogy évek óta gyakorlatilag verhetetlen a hazai mezőnyben, ám szeretne nemzetközi sikereket is elérni.