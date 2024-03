Fürdés a The Simsben

Fotó: esport1.hu

Nem kell a szomszédba menni erotikusan túlfűtött pillanatokért a The Elder Scrolls V: Skyrimnek sem, ahol tényleg mindenhez találni rajongói modokat. A korlátlan szabadságnak köszönhetően a ruhák lekerültek a követőkről, a jarlokról és az egyéb, nem a játékos által irányított karakterekről (NPC). Szintén nagy népszerűségnek örvendenek a tavalyi év legjobb játékának (The Game Awards) kikiáltott Baldur’s Gate 3-hoz kapcsolódó egyedi modok. Ha ehhez még hozzákapcsolódik a tény, hogy a BG3-ban egy medvével is össze lehet melegedni, akkor máris kirajzolódik egy kép arról, hogy 2023-24-ben mit is ért a közösség a valódi szerepjáték-élmény alatt. Természetesen vannak olyan programok, ahol

maguk a fejlesztők döntöttek úgy, hogy nem kell szórakozni a cenzúrával, mindent a játékosok elé kell tárni.

A Cyberpunk 2077-ben és a Conan Exilesban a karaktergenerálásnál cenzúrázatlanul lehet még azt is állítani, hogy milyen hosszú legyen a főhős nemi szerve. Az biztos, hogy ameddig van igény ezekre a tartalmakra, addig a moddereknek mindig lesz munkája a minél esztétikusabb, kívánatosabb, egy szóval szexibb karakterek megalkotására úgy, hogy közben szem előtt tartják az eredeti fejlesztők iránymutatását.