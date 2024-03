Vannak olyan tartalomgyártók, akik tényleg minden lehetőséget kiaknáznak annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb bevételre tegyenek szert minden egyes nap. Az internet az ilyen célok eléréséhez megfelelő környezetet biztosít, tisztában van ezzel a valaha volt legnépszerűbb, legnézettebb és legsikeresebb e-girl, azaz olyan lány, aki a videójátékozással lett ismert. Amouranth, azaz Kaitlyn Siragusa olyan magasságokba jutott el, hogy ha most visszavonulna, még az unokáinak sem kéne azzal foglalkozni, miből telik majd a napi betevőre. A sikerhez vezető út felfújható medencékkel és bikinikkel van kikövezve, pontosan tudja ezt a most 30 éves streamer is.

Kaitlyn Siragusa, ismertebb nevén Amouranth

Fotó: esport1.hu