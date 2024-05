Május 18-án és 19-én a geek kultúra követő, valamint a gamerek ellepték a budapesti HUNGEXPÓT, ugyanis ezen a hétvégén rendezték meg a Comic Cont, a Board Game Expót, a KoreaON 2024-et, valamint az Országos Gaming Expót, az OGEX-et. Utóbbi rendezvénysorozat Magyarország összes vármegyeszékhelyére ellátogatott, ahol bárki belekóstolhatott a videójátékok, képregények és cosplayek világába. Az eseményekhez kapcsolódott egy esport bajnokság is, amelyet a világ legnépszerűbb sportjátékában EA Sports FC 24-ben rendeztek meg.

A területi döntők után a húsz legjobb virtuális labdarúgó mérhette össze erejét és ügyességét a LAN-on. Az első nap után tizenketten maradtak, akik a rájátszásban feszültek egymásnak. Izgalmas szériákból nem volt hiány, azonban még a legjobbak között is néha-néha kialakultak nagyobb különbséget. Jó példa erre az Iványi Áron és Vén Balázs közötti negyeddöntő, amelyet 10-4-re húzott be a későbbi bajnok. A Boresz E-sport Academy kiválósága ellentmondást nem tűrően gázolt át a mezőnyön úgy, hogy közben két vállra fektette mentorát, Boreszt is. Az utolsó akadálynál sem remegett meg Balázs keze, sikerült neki viszonylag könnyedén, 10-4-es összesítéssel letaszítania a dobogó legfelső fokáról Szelp Mátét. Az idei évben kifejezetten magabiztosan, kevés hibával futballozó elitből végül Balázs emelkedett ki, így ő vihette haza a 350 000 forintos fődíjat, valamint az 1 éves Telekom 2GB PRO-előfizetést. Második helyen Matefifa6, a harmadikon Boresz végzett, aki óriási bronzmérkőzésen győzte le Serót, a HUNESZ Masters címvédőjét.