Az elmúlt évben az is megismerte a SAG-AFTRA szakszervezetet, aki előtte soha nem találkozott ezzel a kifejezéssel. A hollywoodi produkciókat megbénító, végül közös megállapodással lezáruló megmozdulás a filmtörténelem legnagyobbikaként kerülhetett bele a történelemkönyvekbe, de egy év sem telt el, máris itt egy újabb akció.

Ezúttal a célkeresztben a videójátékokat kiadó gigantikus vállalatok kerültek, akik egyre több és több mesterséges intelligencia által gyártott tartalmat használnak fel, ezzel ellehetetlenítik a hús-vér munkaerőt. A helyi idő szerint július 26-án induló munkabeszüntetés miatt számos projekt felett gyülekeznek a sötét fellegek, de a legjobban várt játék megmenekült.

A világrekordokat halmozó Grand Theft Auto VI fejlesztési munkái már javában zajlanak a színfalak mögött, így nincs veszélyben a nyílt világú akciózás. Vannak azonban sokkal frissebb alkotások, amelyek megjelenési dátuma a levegőben lóg a meghirdetett sztrájk miatt. A stúdiók közül a a SAG-AFTRA az Activision Productions Inc., a Blindlight LLC, a Disney Character Voices Inc., az Electronic Arts Productions Inc., a Formosa Interactive LLC, az Insomniac Games Inc., a Llama Productions LLC, a Take 2 Productions Inc., a VoiceWorks Productions Inc. és a WB Games Inc. ellen lép fel, őket nevezték meg az első “bűnösöknek”.

A GTA sorozat minden idők egyik legsikeresebb játéka.

A kiadók oldaláról Audrey Cooling szólalt meg, aki csalódottságát fejezte ki a szakszervezet döntése miatt. A szóvivő állítása szerint 25 beterjesztett javaslatból 24-ben közös nevezőre jutottak a felek, történelmi mértékű béremelést hajtottak végre, valamint egyéb biztonsági garanciákat vállaltak az iparági alkalmazottak érdekében.

Ez nem az első alkalom, hogy a SAG-AFTRA munkabeszüntetést kezdeményezett a videójátékok készítővel való egyet nem értés miatt. 2016 októberében egy új kompenzációs struktúráért léptek fel, aminek részleteiről egészen 2017 szeptemberéig nem tudtak megegyezni. A San Diegó-i Comic Conon útjára indult mozgolódás eredményeit egyelőre megbecsülni sem lehet, a gamerek számára mindenképpen egy sötétebb, kaszákkal és eltolt premierdátumokkal megtűzdelt hónapok következhetnek.