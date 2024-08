Egészen elképesztő döntőt láthattak azok, akik élőben követték a 2024-es párizisi olimpián a férfiak 100 méteres síkfutását. A finálé leggyengébb teljesítményével néhány évtizeddel ezelőtt aranyérmet lehetett nyerni, ez mutatja, hogy mennyire erős volt a mezőny. A dobogó legfelső fokára végül az a Noah Lyles állhatott fel, aki nem egyszer mutatta már meg, hogy igenis otthonosan mozog a geek kultúrában. A megvillantott Yu-Gi-Oh! Exodia-kártya már szerencsét hozott neki korábban, ezúttal erre nem volt szüksége, hogy maga mögé utasítson mindenkit a királyszámban. A 9,79 méteres futás után nem sok ideje maradt pihenni a legendának, a 200 méter, valamint a 4 x 100 méter várt rá. Hiába azonban a bombaforma, a betegsége rányomta a bélyegét a teljesítményére, de így is olimpiai bajnokként szelheti át majd az Atlanti-óceánt.

A világ jelenlegi leggyorsabb embere, Noa Lyles lehet a Usain Bolt utáni korszak új meghatározó sprintere

Fotó: AFP

A regenerálódás közben sem unatkozott Lyles, ugyanis Pau Echaniz kajak-kenu szlalomos olimpiai bronzérmes posztja alá kommentelte, hogy a 4 x 100 méteres váltó után őt is az várja majd, mint a spanyolt. Bizony, az amerikai sztár nagy rajongója a League of Legendsnek, a világ legnépszerűbb esport játékának. Ezután nem lenne meglepő, ha a Riot Games valamilyen együttműködés keretében kihasználná ezt az “ingyen” reklámot, ugyanis Duplantis mellett talán Lyles az, aki most az atlétikában képes egyetlen mozdulatával felkorbácsolni az indulatokat a rajongókban. Sőt, még néhány sportoló bevonásával akár gálameccseket is lehetne rendezni az 5v5-re épülő videójátékban. A lehetőségek tárháza tehát adott, innen minden a kiadó-fejlesztőn, valamint a kisebb-nagyobb sztárokon múlik.