Az amerikai kultúrkörben megkerülhetetlenné vált az elmúlt évtizedekben a pankráció. A küzdősportok alapjaira építkező, azonban a színházat és a szórakoztatást előtérbe helyező mozgásforma elképesztő tömegeket mozgat meg akár a helyszínen, akár a képernyők előtt. Néhány egykori “birkózó” mára hollywoodi szupersztárrá változott, elég csak Dave Bautistára, Hulk Hoganre, John Cenára vagy a világ egyik legjövedelmezőbb színészére, Dwayne “The Rock” Johnsonra gondolni. A legelitebb körökben ott olvasható Randy Orton neve is, aki 12 alkalommal hódította el a világbajnoki címet, valamint nyert Royal Rumble-t kétszer, sőt egyszer a Money in the Bank rendezvényt is sikerült neki. A “sportág” egyik legismertebb figurájáról nemrég derült ki, hogy hatalmas gamer.

A From Software által fejlesztett Elden Ringbe közel 600 órát fektetett a 44 éves amerikai, ami alatt elérte az 527-es szintet.

A tizennégyszeres világbajnok veterán Randy Orton Logan Paullal is megmérkőzött 2024 áprilisában

Fotó: Getty Images via AFP

Az Elden Ring a souls-like műfaj egyik legfényesebben ragyogó csillaga, amiben hatalmas főellenségeket kell változatos módokon legyűrni. A program pikantériája, hogy folyamatos tanulásra kényszeríti azokat, akik kontrollert ragadnak. A hatalmas bossoknak előre megírt mozdulatai vannak, így valójában a tökéletes csapás/kitérés/csapás/kitérés berögződéseket lehet vele elsajátítani. Az év játékának kikiáltott Elden Ring emellett remek történettel és pályadizájnnal, valamint az atmoszférához tökéletesen illeszkedő hangulatkeltő elemekkel rendelkezik, így nem egyszerűen arról van szó, hogy a reflexek edződnek. Orton mivel nagy rajongója a nyílt világú videójátékoknak, ezért nem véletlen döntött úgy, hogy felfedezi a hatalmas térképet. Bevallotta, hogy az első 100 szintért fizetett másnak, utána azonban a saját kezébe vette a karakter feletti irányítást.

Az Elden Ring mellett a Starfield is lekötötte a pankrátort, igaz a Bethesda űreposzára “csak” 50 órát szánt rá a szabadidejéből. A WWE ‘12 borítóján feszítő Orton számára a következő kihívást a Star Wars Outlaw jelentheti majd, ugyanis hamarosan megjelenik az idei év egyik legjobban várt játéka, ami a világ első teljesen nyílt világú “csillagok háborújás” lövöldéje lesz.