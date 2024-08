Egy minden tekintetben grandiózus záróünnepséggel befejeződött a 2024-es párizsi olimpia augusztus 11-én, ahol a magyar küldöttség 6 arany-, 7 ezüst- és 6 bronzérmet szerzett, emellett számtalan fantasztikus helyezést is begyűjtött. Voltak azonban meg nem énekelt hősei is a játékoknak, elég csak az önkéntesekre, szervezőkre és a szolgáltatókra gondolni, akik végig kísérték az eseményeket. A hivatalos közvetítések mellett számtalan olyan programot is szerveztek a látogatóknak, ami nem került képernyőre.

Ezek közül egy volt a Paris 2024 Mass Participation Marathon, egy olyan közösségi futás, amelyen bárki részt vehetett.

A nevezők között 17808-as számmal ott volt egy olyan legendás League of Legends e-sportoló, aki ugyan már visszavonult a profiskodástól, de karrierje csúcsán ő volt a legnépszerűbb (!) ikonja Kínának.

Bizony, Jian Zi-hao, azaz Uzi lenyomta ismertségben a színészeket, énekeseket és klasszikus sportolókat is a világ második legnépesebb országában.

Párizsban az amatőrök is lefuthatták a maratont.

A Royal Club (később RNG) sztárja egészégügyi okok miatt döntött még 2020-ban a visszavonulás mellett, azonban később visszatért, hogy a Bilibili Gaming, majd az EDward Gaming tagjaként lezárja pályafutását. Ugyan hivatalosan nem akasztotta még szögre az egeret, de 2024-ben egyetlen hivatalos mérkőzésen sem szerepelt.

Uzi a lövészek egyik legnagyobb példaképe, ugyanis elképesztő mechanikai képességeivel kivívta még az ellenlábasok tiszteletét is. Hiába nem nyert soha Worldsöt, azaz világbajnokságot, ezzel együtt Faker után emlegetik a nevét, mint a valaha volt legjobb LoL-ost.

A francia fővárosban ő is ott volt a tömegben, amely tagjai úgy döntöttek, próbára teszik az állóképességüket. A lövész végül 5 óra 41 perc 35 másodperc alatt ért célba, ami több órával elmarad a hivatalos világcsúcstól, ezzel együtt elképesztő eredménynek számít. Befejezni egy maratont csak nagyon kevés embernek sikerül, még kevesebben mondhatják el magukról, hogy Mid-Season Invitationalt nyertek a világ legnépszerűbb esport játékában. Uzi büszke lehet arra, hogy mindkét tábornak tagja lehet a fantasztikus futása után.