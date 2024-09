Szeptember 25-én magyar idő szerint 14:00-kor elstartol a LoL-vb, az év legnézettebb esporteseménye. A világ legjobb csapatait felvonultató tornát ezúttal Európában, összesen három helyszínen rendezik meg. Ez nagy segítség a magyar rajongóknak, ugyanis nem kell se éjszakázni, se hajnalozni ahhoz, hogy élőben tekintsék meg az izgalmasnak ígérkező összecsapásokat. Nem lenne azonban teljes az élmény se a nézőknek, se a játékosoknak a fergeteges himnusz nélkül, ami fémjelzi a rendezvényt. 2024-ben az újjáalakult Linkin Park az elkövető, ugyanis a fejlesztő-kiadó az Emily Armstronggal megerősített bandának adta oda a jogot, hogy elkészítsék a videójátékok világának egyik legfontosabb dalát.

A Linkin Park a LoL-világbajnokság himnuszának előadója

Fotó: esport1.hu

A Heavy Is The Crown már hetekkel ezelőtt beszivárgott a közösségi médiába, ugyanis az együttes, annak tagjai, valamint a Riot Games többször feltűnt egymás posztjai alatt. Már ekkor sokan gondolták úgy, hogy itt egy kollaboráció készül, aminek végül a gyümölcse nem is egy dal lesz. A Worlds 2024 himnusza mellett a várva várt Arcane második évadjában is felcsendülnek majd a nu metal csapat akkordjai.

A 2024-es League of Legends-világbajnokság döntőjét november 2-án Londonban rendezik meg, ahol eldől majd, melyik együttes tagjai emelhetik magasba a trófeát. A mezőnyben ott van a címvédő T1, azaz Fakerék. A dél-koreai szervezet már négy alkalommal ülhetett fel a trónra, azonban most nem ők az esélyesek, sőt! Kifejezetten kínkeserves módon jutott csak ki a világversenyre a legendás egyesület, ugyanis csak a negyedik, utolsó kijutást biztosító helyet kaparintották meg az LCK-ben.