2015-ben kezdődött az őrület, amikor az Imagine Dragons szolgáltatta a talp alá valót a világbajnokságon, a Warriors című szám azóta is közönségkedvenc. De játszott már LOL-világbajnokságon a Zedd, a NewJeans is. Az idei kiírás hivatalos dala a Linkin Park Heavy is the Crown című alkotása lesz, amelyet nagy sikerrel mutatott be az együttes a legutóbbi koncertjén.

Introducing your #Worlds2024 anthem artist: @linkinpark 👑



"Heavy is the Crown" music video out September 24 at 8am PT

A zenekarral kapcsolatban nem is olyan rég jött a bejelentés, hogy hét évvel Chester Bennington halálát követően újra színpadra állnak, méghozzá a Dead Sara alapítójával, Emily Armstronggal.