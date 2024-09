Az elmúlt évtizedekben rohamosan megnőtt azoknak a száma, akik a telefonjuk, hordozható számítógépük, konzoluk vagy épp PC-jük előtt találják meg a hobbijukat. A digitális eszközök beszivárogtak a mindennapokba, nem lehet nélkülük elképzelni a nagybetűs életet. Vannak, akik munkára, mások tanulásra használják ezeket a kütyüket, de milliárdoknak a szórakozás egyik formáját is jelentik. A TikTok/YouTube/Twitch/X-videók pörgetése mellett meg kell emlékezni a videójátékokról, amelyek behálózzák az egész bolygót. Az egyjátékos mód mellett a többjátékos lehetőségekben találják meg sokan a számításaikat. A legtehetségesebb és legszerencsésebbek akár esportolók is lehetnek idővel, mások megragadnak az egyszerű vagy félprofi szinten. Nincs is ezzel semmi baj, attól még ugyanúgy lehet élvezni a pillanatokat, ha az ellenfél csapatában van ügyesebb.

A népszerű videójátékokban, a virtuális világokban sajnos többen vállalhatatlan magatartást tanúsítanak

Fotó: esport1.hu

A problémák akkor kezdődnek, ha a játékosok szándékosan olyan magatartási formákat választanak, amik kifejezetten toxikusak, azaz mérgezőek:

szóbeli bántalmazás

gatekeeping

cyberbullying

trollkodás

kiközösítés

rasszizmus

szándékosan rossz teljesítmény

és még lehetne sorolni

A legmérgezőbb videójátékok

A fenti példák mind-mind megjelennek a videójátékos közösségekben, de van néhány program, amely kiemelkedik toxikusságban a többi közül. A nem hivatalos, de mégis elfogadott statisztikák alapján az alábbi játékokban találkozhat a gamer a leginkább káros ellenfelekkel és társakkal.

Counter-Strike 2 League of Legends Call of Duty Dota 2 VALORANT Rust Fortnite Rocket League Overwatch Minecraft

A listán megtalálható a világ legnépszerűbb esportjátéka (League of Legends), a valaha volt legnagyobb példányszámban értékesített videójáték, ami főleg a fiatalokat célozza (Minecraft), valamint az egyik legjövedelmezőbb franchise is, aminek új fejezete a Black Ops 6 néven érkezik hamarosan a polcokra (Call of Duty).

A moderátorok és káros dolgok kiszűrésére fejlesztett rendszerek robotikus működése mellett egy átlagos gamer sajnos nem sokat tehet a mérgező környezet ellen. Természetesen vannak bevált praktikák, amik segíthetnek, de ezek tüneti kezelést nyújtanak. Általában a hangüzenetek és chat némítása az esetek túlnyomó részében kifejezetten hasznosnak bizonyul, cserébe az információáramlásról le kell mondani. Érdemes beszélgetni a szülőkkel és kortársakkal arról, hogy milyen negatív élmények érik a játékosokat, sosem tudni ugyanis, hogy melyik csevegésből születik egy remek ötlet, ami tovább növelheti a biztonságérzetet a digitális környezetben.