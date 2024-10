Az utóbbi években megkerülhetetlenné vált a videójátékok világában a soulslike műfaj, ami a From Software legendájára, a Dark Soulsra utal. Ebben a zsánerben a legnagyobb hangsúly a harcokon van, ugyanis egyre nehezebb és nehezebb ellenfeleken kell a gamernek átküzdenie magát, hogy újabb kihívásokkal találkozzon.

Ez inspirálta a Primal Game Studio csapatát, amikor úgy döntöttek, hogy egy soulslike-metroidvenia kombinációval nyűgözik le az erre fogékony játékosokat.

Az eredmény a Mandragora lett, aminek demó verziójával bárki eltölthet néhány órát a világ legnépszerűbb PC-s platformján, azaz Steamen.

A magyar fejlesztésű Mandragora demóját bárki kipróbálhatja a Steamen

Fotó: Valentin Dienes

Minden sarkon szörnyek leselkednek a gyanútlan kalandorra, azonban megfelelő felszerelés és stratégia birtokában egyetlen bestia sem akadályozhatja meg, hogy a képernyő továbbgördüljön egy következő fejezetre. Már az első képekről süt, hogy a vizuális megvalósításra hatalmas hangsúlyt helyeztek a fejlesztők. A háttérben megbújó atmoszférateremtő elemek tökéletesen kiegészítik az előtérben lévő csatákat, így sokadik alkalommal sem lehet megunni a pályák dizájnját. A próbaverzióban egyelőre még nincs magyar felirat, ahogy az osztályok közül is csak a Vanguard elérhető, de a teljes kiadásban sokkal, de sokkal több tartalommal találkozhatnak azok, akik befizetnek rá.

A képességfát nem aprózták el, ahogy tárgyakból is Dunát lehetne rekeszteni, az RPG elemekkel tehát elkényeztetik a gamereket.

Az első vélemények már ki is kerültek az internetre, remélhetőleg a továbbiakban még nagyobb figyelmet kaphat ez a gyöngyszem. Az utóbbi években a Chicken Police - Paint it RED!-en kívül egyetlen magyar játéknak sem sikerült beverekednie magát a “mainstreamebb” közegbe, hiába akadtak bőven jelentkezők. Ha már noiros hangulat, a The Wild Gentlemen javában dolgozik a Chicken Police: Into the HIVE!-on, amiben a kakas nyomozók, azaz nyomozó kakasok újabb alvilági konspirációkat igyekeznek leleplezni.