Az IPSOS feltérképezte a 20-65 éves városi lakosság körében az esport iránt érdeklődőket, valamint azokat, akik magukat is besorolják a kompetitív videójátékosok közé. Az adatok értékelése után kiderült, hogy 2019 óta 53 százalékról 72%-ra nőtt azoknak a száma, akik tisztában vannak azzal, hogy mi fán terem valójában az esport. A megkérdezettek 41 százaléka válaszolta, hogy ő maga is játszott már esport játékkal, nézett már esport közvetítést vagy van a közvetlen környezetében olyan személy, aki kötődik az esporthoz. Öt év alatt megduplázódott azoknak az aránya, akik profi gamernek nevezik magukat, bár a számuk (2,5 százalék) még mindig csak egy nagyon kicsi szelete a teljes társadalomnak.

Az e-sportolók számának évről évre tapasztalható növekedése egyértelműen igazolja, hogy az e-sport hatalmas potenciált rejt magában, egy dinamikusan fejlődő sportág.

Ebben szerepet játszik az is, hogy már hazai szinten is egyre több játékban és verzióban megmutathatják tehetségüket, kitartásukat, a legjobb teljesítményért küzdeni akarásukat a fiatal tehetségek. A hazai profi, versenyzői szintet pedig tovább inspirálhatja az a bejelentés, hogy 2025-től már olimpiát is tartanak a sportágban. Úgy tűnik tehát, hogy a jövőben még inkább számolni kell az e-sporttal" – mondta Horváth Magyary Voljč Nóra, a K&H Csoport kommunikációs vezetője.

A kutatás alapján bizakodóak lehetnek azok, akik manapság szeretnének befektetni Magyarországon az esportba. A válaszadók 70 százaléka szerint robbanásszerűen növekszik itthon a kompetitív “game-elés”. Elsöprő többség szerint szellemi sportok alá lehetne besorolni az esportot, ahova jelenleg többek között a sakk is tartozik. Szerencsére azonban ennél több is rejtőzik az esportokban, elég csak a virtuális labdarúgásra gondolni. A kutatásban megkérdezettek 49 százaléka szerint az online űzött sportjátékok buzdíthatják arra a fiatalokat és időseket, hogy a fizikai változatot is kipróbálják.