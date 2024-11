Nagy fába vágta a fejszéjét a Telekom, amikor úgy döntött, hogy itt az ideje egy jóval magasabb szintre emelni a T-esport Bajnokság versenysorozatot. A határokon átívelő küzdelmek összdíjazása 100 ezer euróra növekedett, valamint új esportjátékok kerültek terítékre. Az eredmény minden várakozást felülmúlt, de még hátra vannak a legjobban várt összecsapások. A mindent eldöntő finálét Budapesten, a HUNGEXPO-n rendezik meg 2024.11.16-17-én, a Telekom PlayIT-re kilátogatók ingyenesen tekinthetik meg a világsztárok összecsapásait.

Szombaton először az EA Sports FC 24 kapja a főszerepet, ahol egy mindössze 16 éves cseh fiatal srác mérkőzik meg Magyarország legjobb virtuális labdarúgójával, Vén Balázzsal. A Boresz Esports Academy kiválósága nagyot küzdött, mire eljutott az utolsó széria elé, de a “hazai pálya” előnye őt segítheti az utolsó megmérettetésen. A focisták után jönnek a Counter-Strike 2 legjobbjai. Az Anonymo és a KubixPulse szériájában Atif Mustafa, azaz gejmzilla dobogtathatja meg a hazai szíveket. A magyar-koszovói veterán már többször megmutatta, hogy mire képes nemzetközi terepen, ezúttal abszolút esélyesként vág bele csapatával a három győzelemig tartó szériába.

Vasárnap League of Legendsszel indul a nap, ahol igazi fiesztára lehet számítani az egykori LEC- és EM-játékosoktól. Nemesis a Fnatic valaha volt egyik legjobbjaként érkezik Budapestre, oldalán honfitársával, az SK Gaming, Team Vitality és Team BDS egykori lövészével, Crownie-val. A BAD LIONS nevek alapján jóval erősebbnek tűnik, de nem kell félteni a Team Axelentet sem, ahol Djokót ismerhetik azok, akik már a “hőskorban” követték a kompetitív LoL-t, ugyanis a francia jungler még Kiss “Vizicsacsi” Tamással is játszott együtt a Unicorns of Love-ban. A TEC-et a Brawl Stars zárja, ahol a 2024-es világbajnok HMBLE méri össze erejét a 2023-as világbajnok ZETA DIVISIONNEL. Két elképesztően erős trió ragad majd mobiltelefont és tabletet, megtippelni is lehetetlen, hogy kinek jön ki jobban a lépés.

Jegyek korlátozott számban még kaphatóak a Telekom PlayIT hivatalos oldalán, érdemes minél hamarabb lecsapni rájuk!