Néhány nappal ezelőtt Paul Pogbával rúgta együtt a bőrt IShowSpeed, majd a bekapott kötények után egy másik sport irányába fordította figyelmét. A világ egyik legfelkapottabb tartalomgyártója azt a Noah Lylest hívta ki egy sprintre, aki nem mellesleg jelenleg a 100 méteres síkfutás olimpiai címvédője. A két amerikai sztár összecsapása végül Lyles győzelmével zárult, azonban alaposan megizzasztotta őt Speed.

Bár a profi körülmények most hiányoztak, valódi tétért zajlott a küzdelem. A győztes 100 000 dollárral lett gazdagabb, ugyanis ennyit ajánlott fel MrBeast, a YouTube királya annak, aki elsőként ér a célba az 5 másodperces roham után. Ha már streamerek egymás között, nem lehet szó nélkül hagyni azt, ami az egykori profi Overwatch-játékossal történt az elmúlt órákban. Az amerikai elnökválasztáson xQc, azaz Félix Lengyel 850 ezer dollárt tett fel Kamala Harris győzelmére, teljesen biztos volt abban, hogy demokrata elnöke lesz az USA-nak. A több, mint 320 millió forintos tét legnagyobb része végül a fogadóirodánál landolt, ugyanis xQc végső megoldásként cashoutolt, amikor már behozhatatlanná vált Donald Trump előnye.

IShowSpeed bizonyára nem dől a kardjába amiatt, hogy a teljes vagyonának egy jelentéktelen hányadával nem növekedett tovább a bankszámlája. A közösségi médiában több tízmillió like, feliratkozás és követés tartozik a profiljaihoz, elképesztő tömegeket képes megmozgatni bárhol a világon azzal, hogy egyáltalán kiszáll az autójából. Ő a modernkori influenszerek és celebek egyik élő példája, aki karrierjét még videójátékokkal kezdte. Egyelőre nem tudni, hogy mivel készül az ünnepi szezonra Speed, de az biztosra vehető, hogy mindig rejtőzik valami a tarsolyában, amire még azok is felkapják a fejüket, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy ki is valójában ez az “ugató” streamer.