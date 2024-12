A sakk bár a világ egyik legismertebb és legősibb játéka, nehéz helyzetben van. Mivel egyáltalán nincs szükség hozzá mozgásra, ezért sokan nem tekintik “igazi” sportnak, sőt még a “kocsmasportok”, azaz a darts, biliárd és sznúker mellé sem sorolják oda. Azonban a versengés, a megfelelően kidolgozott szabályrendszerek, a folyamatos versenyzési lehetőség, valamint a közönség bevonása az élő összecsapásokba mind-mind alátámasztja, hogy komolyan kell számolni vele, ha a sportokról vagy épp esportokról van szó.

Új szintre léphet a sakk

Fotó: NurPhoto via AFP/Dipayan Bose/NurPhoto

A rijádi nemzetközi tornán Magnus Carlsen vezetésével először a történelem során a legmagasabb szintekre emelik az esporton belül a sakkot, ahol 1,5 millió dollárért, azaz nagyjából 600 millió forintért mennek majd az öldöklő csaták a fekete-fehér táblán.

Egyelőre hivatalos információ még nincs arról, hogy mikor kezdődnek a szaúdi mérkőzések a különböző esportjátékokban, de várhatóan a nyári időszak lesz ismét az, amikor megtöltik a lelátókat a drukkerek. Összesen 40 szervezet képviselői harcolnak majd a saját, valamint csapatuk minél nagyobb sikeréért 24 versenyjátékban, amelyekből 16 jelentettek már be eddig: Honor of Kings, Call of Duty: Black Ops 6, Call of Duty: Warzone, Free Fire, Street Fighter 6, Dota 2, Rainbow Six: Siege, Counter-Strike 2, PUBG Mobile, Apex Legends, EA Sports FC 25, Overwatch 2, Mobile Legends: Bang Bang (külön női és férfi kategóriában), Rocket League és a sakk.