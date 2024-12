Szomorkodhatnak a tenisz rajongói, ugyanis Andy Murray után Rafael Nadal, majd Juan Martín del Potro is végleg szögre akasztotta a teniszütőjét. A hármasból a skót klasszis marad a legközelebb a tűzhöz, ugyanis Novak Djokovic edzőjeként hajszolhatja az újabb sikereket. Taylor Fritz bár még nincs ilyen magasságokban, de már így is elképesztő eredményeket ért el közel tíz éves pályafutása során. A legmagasabban rangsorolt amerikai teniszező jelenleg az ATP-világranglista negyedik helyét foglalja el, csak Sinner, Zverev és Alcaraz előzi meg őt. Amiben viszont a legnagyobb riválisok előtt jár, az a kalandozás az Idézők szurdokában. Bizony, Fritzről is kiderült, hogy lelkesen farmolja a minionokat, szörnyeket és ellenfeleket a világ legnépszerűbb esportjátékában, a League of Legendsben.

Az olimpiai bronzérmes teniszező, Taylor Fritz előszeretettel merül el szabadidejében a League of Legends világában

Fotó: AFP

A 27 éves sportoló a dzsungelt részesíti előnyben, ebben hasonlít a Tottenham Hotspur támadójára, Szon Hung Minre. Fritz legmagasabb rangja Platina 2 volt egyéni játékmódban, azonban néhány szerencsétlen vereségnek köszönhetően Arany 3-ig csúszott vissza. A hősök közül Viegót kedveli a leginkább, aki hatalmas sebzéssel rendelkezik, így már a mérkőzések korai szakaszától arra ítéltetett, hogy folyamatosan keresse a konfliktusokat.

Csak ebben a rangsorolt szezonban már 135 mérkőzést vívott meg a Riftben, ezeken 47%-ban villant fel előtte a “győzelem” felirat. Ha a játék nem dobja be fő szerepkörébe, akkor Seraphine-t és Orrnt választja, mint a tömegirányításokkal gazdagon felruházott támogatót, illetve felső ösvényest. Fritz “igazi” fanatikus LoL-os a meccstörténete alapján, ha leül a számítógép elé, akkor egyhuzamban akár 4-5 ütközetet is megvív a Szurdokban.