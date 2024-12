Az Inter Miami focistája még 37 évesen is remek formában játszik klubszinten és a válogatottban is. Most azonban a fiatalok által rendkívül szeretett Fortnite számítógépes játékot népszerűsíti egy fizetett hirdetésben, jelen esetben Instagram posztban (itt több mint 500 millióan követik a világbajnokot).

A kép elég érdekes, Messit is láthatjuk, mint egy Fortnite karakter (ez egyébként lehetséges a játékban), a poszt mellé pedig azt írta: "Merre tartunk?".