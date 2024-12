„Ez nem elaltatás volt, hanem kivégzés” - ezekkel a szavakkal jellemezte azt az eljárást a szerető család, amely során örökre eltávozott az élők sorából Peanut, a TikTok és Instagram egyik legszőrösebb sztárja.

Peanut halála nagy botrányt kavart

Fotó: Esport

Epusztult Peanut, a mókus

A történet október 30-án kezdődött, amikor New York állam Környezetvédelmi Hivatala lecsapott Mark Longo otthonára, ahol Peanut, a mókus is házikedvencként élt. A hatóság emberei elhurcolták a celeb négylábút, valamint vele együtt Fredet, a nagy álmokat dédelgető mosómedvét is. A két állatot azzal gyanúsították, hogy veszettséget hordoznak, ami az állam emberei szerint kiemelt ügyként kezelendő.

Ha ez még nem is lenne elég, a kisállat gazdája megtudta, hogy a hivatal egyik ügynökét Peanut megharapta, ezért nem volt maradt más lehetőség, mint az elaltatás.

Longo értesülései szerint New York állam több ponton nem állít igazat. Először is semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy tényleg harapott volna Peanut vagy Fred. Ezek koholt vádak, amelyek az állatok értelmetlen és elkerülhető halálához vezettek. Másodsorban megkérdőjelezik azt is a szerető gazdik, hogy tényleg veszettséggel fertőződtek volna meg kedvenceik. Ezekhez az állításokhoz még hozzá lehet majd csapni a bíróság előtt, mint zárójeles megjegyzés, hogy

a kisállatok eltávolítása közben anyagi károk keletkeztek az otthonukban, amit azóta sem térítettek meg.

A történet szereplői más-más oldalt képviselnek, azonban a bíróságnak igazad kell adni valamelyik félnek. Az ügy innentől jogi szakaszba lépett, ahol Longo és Peanut együttes erővel próbálják kiharcolni az igazukat New York állammal szemben.