Kevesen gondolták, hogy ennyire szoros lesz a verseny az év legjobb videójátékának járó trófeáért. Az előző években azért rendre lehetett tudni, hogy melyik alkotás lesz a befutó, viszont 2024-ben a gamerek és kritikusok körében nem volt egy olyan cím, ami minden vetélytárs fölé emelkedett. Voltak remek pillanatai a kínai mitológiából táplálkozó Black Myth: Wukongnak, az összes szabadidőt elrabolta a kártyajátékok új királya, a Balatro, történelmet írt az Elden Ring Shadow of the Erdtree azzal, hogy DLC-ként jelölték, valamint a már-már hagyománynak számító Final Fantasy is megkerülhetetlennek számított, ezúttal a VII Rebirth képében. A The Game Awards 2024 zsűrije, valamint az online szavazó gamerek tábora azonban úgy gondolta, hogy nem volt idén jobb videójáték az Astro Botnál.

Your votes are in: Astro Bot wins Best PS5 Game of 2024 🏆



A PlayStation 5 exkluzív program nem forradalmasította a 3D-s akció-platformerek műfaját, azonban összességében szinte hibátlannak tekinthető. Remek történet, nagyszerű játékmenet, jól eltalált hangok és zene, valamint egy magával ragadó grafika, ami kihasználja a Sony konzoljának erőforrásait. Jelenleg metacriticen 94 ponton áll 139 kritikus véleménye alapján, a 3880 felhasználói szavazat hasonló képet mutat, ott 92 pontot kapott a 100-as skálán. Lehet érvelni azzal, hogy egy valódi év játékának multiplatformnak kéne lennie, mert csak és kizárólag egy eszközre fejleszteni kiemelkedő címet nem akkora kihívás bizonyos tekintetben. Ezt el lehet fogadni, azonban vitathatatlan, hogy a japánok valamit nagyon jól csinálnak.

2018 óta ez már a harmadik alkalom, hogy PS-re fejlesztett játék nyeri a legfontosabb kategóriát.

Az Astro Bot a ki- és megérdemelt sikerével olyan csapathoz csatlakozott, amelynek jelenlegi tagjai: Dragon Age: Inquisition (2014), The Witcher 3: Wild Hunt (2015), Overwatch (2016), The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017), God of War (2018), Sekiro: Shadow Die Twice (2019), The Last of Us Part II (2020), It Takes Two (2021), Elden Ring (2022) és a Baldur’s Gate 3 (2023). A TGA a korábbi évekhez hasonlóan nemcsak a díjakról, hanem az álleejtős bemutatókról is szólt. A The Witcher IV, a Borderlands 4 és az Elden Ring: Nightreign megmelengette a videójátékos szíveket, azonban a jövő év legjobban várt játékáról, a Grand Theft Auto 6-ról (GTA VI-ról) sajnos nem derült ki semmi új információ.