A “Rule 34” értelmében, amiből felnőttfilmes tartalom készülhet, abból el is készül. Ez lehet a mozgatórugója azoknak a videójátékokból ihletet merítő videóknak és képeknek, amelyek kifejezetten a 18 év feletti korosztályt célozzák meg. Itt gondolni kell azokra a paródiákra, amelyek sajátos módon dolgozzák fel az egyes történetszálakat, valamint azokra az animációkra, amelyek az ázsiai kultúrából ismerős erotikus mangákból fejlődtek ki. A napokban közzétett adatok alapján a felhasználók ízlése nem változott 2023-hoz képest, ugyanis a keresési lista élén továbbra is a Fortnite található. A második helyre a japán Genshin Impact, a harmadikra a szintén japán Pokémon kapaszkodott fel. Jót tett az élőszereplős sorozat a Falloutnak, az előző évhez képest tizennégy helyet javított a posztapokaliptikus szerepjáték. A legnagyobb vesztes az Atomic Heart, ami a tavalyi év egyik kellemes meglepetése volt az egyjátékos műfaj rajongóinak.

Kiderült, mely videójátékokra kerestek rá 2024-ben a legtöbbször a legnagyobb felnőttfilmes oldalon

Fotó: esport1.hu

Voltak olyanok, akik konkrétan egy-egy karakterre kerestek rá, hogy megtalálják a számításaikat. A listavezető Chun-Li, akit a legtöbben a Street Fighter-szériából ismerhetnek, de beszivárgott már a korábban említett Fortnite-ba is a népszerű harcos. Lara Croft adottságai még mindig megbabonázzák az embereket, a virtuális ezüstérmet oda lehet akasztani a Tomb Raider főszereplőjének nyakába. A dobogóra még Tifa fért fel, aki a Final Fantasy megkerülhetetlen alakja. Érdekesség, hogy Sonic valamiért megmozgatta a kíváncsiskodók fantáziáját, a SEGA kék sündisznója befért az első tízbe. A világ legnépszerűbb esportjátékának számító League of Legends kicsit a háttérbe szorult, de Jinx és Ahri így is beverekedte magát a legfelkapottabb hősök és antihősök közé.