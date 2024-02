A BBC beszámolója szerint a 27 éves támadó ezt követően több fenyegető üzentet is kapott a közösségi médiában.

"Amikor hazaértem a meccs után, a klubtól rögtön figyelmeztettek az interneten zajló dolgokra. Azt tanácsolták, hogy kerüljem a közösségi médiát, és ha lehetséges, akkor függesszem fel a profiljaimat – emlékezett vissza a francia focista a BBC Radio 4 Why Do You Hate Me? című podcast-műsorában.

A csatár egy névtelen felhasználótól olyan üzenetet kapott, amelyben a családja megölésével fenyegették.