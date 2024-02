De, ahol Evangelosz Marinakisz kezében vannak a döntések, ott nem nagyon van min csodálkozni…

A Fradi esélyeit növeli, hogy a Ferencvárosnak szinte teljes a kerete: a védelem közepén már ott van Samy Mmaee, elől pedig újra nyári-őszi formáját idézően ontja a gólokat Varga Barnabás, aki az MTK elleni mesternégyest a Loki ellen is megtoldotta egy góllal, és jó úton jár, hogy megvédje gólkirályi címét.

Varga Barnabás bomba formában kezdte a tavaszi idényt

Fotó: Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Ráadásul most már a Fradi csatársorát erősíti a góllövőlista második helyén álló, Fehérvárról érkezett Kenan Kodro is, ahogy a kölcsönből visszatérő Stjepan Loncar és az elefántcsontparti Habib Maiga is komoly erősítést jelenthet a középpályán. De így sem lesz könnyű pótolni a ritkán látványos, de mindig nélkülözhetetlen munkát végző Sigér Dávidot a középpályán.

28 éve maga volt a pokol…

…bízunk benne, hogy ezúttal csak a frenetikus hangulatra fogunk emlékezni. Az UEFA-kupa 1996-97-es kiírásának első fordulójában találkozott egymással a két csapat. Akkor még egyenes kieséses párharcokban dőlt el a továbbjutás és a Fradi 3-1-es hazai győzelemmel (Zavadszky Gábor és Arany László mellett a vendégek játékosa, Varesnovic vétett öngólt) adta meg az alaphangot. Ennek ellenére a görögök biztosak voltak benne, hogy ők fognak továbbjutni. A Fradit szó szerint pokoli hangulat várta Athénban, amire így emlékezett vissza a Mandínernek nyilatkozva az akkori csapat kapusa, Szeiler József és védője, Szűcs Mihály.

Dermesztő visszagondolni, milyen elképesztő hangulatot csináltak a görög szurkolók. Idegen volt számunkra az a gyűlölet, ahogy fogadtak: kővel dobálták a buszunkat, a pályára lőttek egy rakétát a meccs előtti edzésen, aztán a biztonsági őrök kergettek valakit, aki berohant a gyepre.

Ilyen állapotok voltak. Engem nem zavart, sőt, kifejezetten feldobott, ezt szerettem a legjobban” – idézte fel a hangulatot Szeiler.

A meccs előtti edzésen petárdákat lőttek a pályára, megdobálták a buszunkat, a szurkolók felmásztak az éjszakában a labdafogó hálóra, begyújtották a görögtüzeket, olyan volt, mintha a füstben repültek volna.

Ez a mai világban és körülmények között már elképzelhetetlen lenne. A pokoli hangulat azonban garantált, de nem hiszem, hogy ne dobná fel a játékosainkat ez az atmoszféra. Mi is hozzá voltunk szokva, hogy pokoli hangulatban játszottunk az Üllői úton, számukra sem újdonság” – tette hozzá a Ferencvárost 20 éven át szolgáló Szűcs Mihály.

A Szpíker Korner műsorában is felelevenítettük a Fradi idegenbeli meccsét a '90-es évekből, amikor rakétákkal lőttek a görögök.

Száz százaléknál is többet

A meccs előtti kötelező sajtótájékoztatóra a kora esti athéni dugót leküzdve érkezett meg a Fradi szerdán. Az már valószínű soha nem derül ki, hogy a Kariszkakisz Stadionba igyekvő Dejan Sztankovicsot és Cristian Ramírezt is szállító kisbuszt miért kísérte a villogó rendőrautó, ahelyett, hogy előtte haladva az utat törte volna...

A szerb edző és az ecuadori védő is elmondta, hogy pontosan tisztában vannak vele, milyen nehéz párharc vár a magyar bajnokra, de mindenki biztos lehet benne, hogy a csapat a lehető legjobban felkészült és készen áll rá, hogy a száz százaléknál is többet adjon ki a pályán.

Edzőként nagyon komoly kihívás lesz számomra a holnapi meccs, de pontosan tudjuk, hogy mit kell tennünk, és én bízom a csapatomban, hiszen 25 játékosom van, akik egytől-egyig készen állnak a harcra. Holnap nagyon komoly minőség lesz a pályán, de, ha lehetőségünk lesz rá, és miért ne lenne, akkor szeretnénk továbbjutni

- jelentette ki nagyon határozottan Dejan Sztankovics.

Persze, hogy lesznek Fradi-drukkerek! Merthogy a Fradi táborát nem lehet csak úgy elijeszteni egy meccstől! Pedig a pokoli hangulat ezúttal is garantált, hiszen a tavaly év végi folyamatos, halálos áldozattal is járó szurkolói botrányok után a görög szövetség az összes élvonalbeli stadionban zárt kapus mérkőzéseket rendelt el, és a kiéhezett drukkerek éppen a Fradi elleni meccsen térhetnek vissza először a lelátóra. A Fradi közlése szerint a magyar bajnok 1600 jegyet kapott a görög klubtól, és egész biztos, hogy nem sok belépő marad gazdátlanul. A klub arra kérte a szurkolókat, hogy lehetőség szerint a különgépekkel közelítsék meg Athént, ahol az Akropolisz közelében kijelölt találkozási pontról különbuszok viszik a meccsre, majd vissza is a magyar drukkereket.

Kapcsolódó cikkeink: