A Liverpool legendás játékosai március 23-án az Ajax korábbi nagyjaival csapnak össze az Anfielden, egy jótékonysági mérkőzés keretén belül, és

a klub közleménye szerint Eriksson is ott lesz a Vörösök edzői stábjában

Ian Rush, John Barnes és John Aldridge mellett. A Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató csapat a meccsen pályára lépő játékosokról is információt adott: többek között Jerzy Dudek, Martin Skrtel, Fabio Aurelio, Gregory Vignal és Djibril Cisse biztosan ott lesz a pályán, Ryan Babel pedig mindkét csapatban játszik majd, hiszen ő az Ajax és a Liverpool együttesét is erősítette – írta meg a Magyar Nemzet.