"Nagyon örülök, hogy segíthettem a csapatnak. Jude (Bellingham) és Rüdi (Antonio Rüdiger) hiánya ellenére kemény munkával bizonyítottuk, hogy nagyszerű csapat vagyunk – mi vagyunk a Madrid! Volt lehetőségünk arra, hogy még több gólt szerezzünk, de valljuk be őszintén, a Lipcsének is volt” – mondta a meccs emberének választott Brahim Díaz, majd kitért a góljára. „Megkaptam a labdát, elindultam a kapu felé, majd éreztem, hogy a védők óvakodnak a blokkolástól, inkább hátráltak. Így gondoltam egyet és a felső sarokba lőttem".

"A csapatom bátor volt. Sok olyan dolgot végrehajtottunk, amit jól elterveztünk, például Vinícius semlegesítését.

A szünet után kaptunk egy álomgólt, mivel egy kicsit túl sok helyet hagytunk. Egy ilyen gólt el kell tudni fogadni.

Utána viszont megvoltak a lehetőségeink, picit lehettünk volna pontosabbak is. Lehetnénk jobb helyzetben is a visszavágó előtt, de elutazunk Madridba és mindent meg fogunk próbálni” - értékelt a lefújás után Marco Rose, a Lipcse edzője.

Marco Rose és Carlo Ancelotti szerint is alakulhatott volna másképp a meccs

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

"Nehezen kiharcolt győzelem volt, de a Bajnokok Ligája már csak ilyen. Főleg Németországban. Nagyon küzdelmes meccs volt, de tudtam, hogy a csapatom játékban van – nagyon jól védekeztünk, annak ellenére, hogy fontos játékosok hiányoztak arról a posztról. Tetszett, hogy veszélyesek voltak az ellentámadásaink.

Őszintén szólva, lehet, hogy többet értünk el, mint amennyit tettünk érte. Elismerem, hogy a Lipcse könnyen megnyerhette volna a meccset.

Lunyin viszont jó napot fogott ki, talán a legjobb játékosunk volt. A rendszeres játéklehetőség önbizalmat adott neki” – nyilatkozta Carlo Ancelotti, a Real Madrid vezetőedzője a Movistarnak.

Andrij Lunyin lehúzta a rolót Lipcsében

Fotó: Anadolu via AFP / Anadolu via AFP/2024 Anadolu

"Nagyon jól játszottunk és megmutattuk, hogy remek csapat vagyunk. De egyszerűen most nem sikerült betalálni. Remélhetőleg a visszavágón ez másképp lesz. Hinnünk kell benne, hogy lesznek lehetőségeink" – fogalmazott Benjamin Sesko, a lipcseiek támadója.



"Nem vagyunk elégedettek az eredménnyel, mert több helyzetünk volt gólt szerezni, de nem sikerült. Brahim Díaz nagyon jól játszott, és ő élni tudott a lehetőségével. A Real Madrid az egyik legjobb csapat Európában, az ilyen ellenfelekkel szemben a lehető legtöbbet kell kihoznod a lehetőségeidből" - mondta Dani Olmo, a lipcsei középpályás:



Egy egyéni villanás döntötte el a meccset. Őszintén szólva bármelyik csapat nyerhetett volna. Az első félidőben talán a Lipcse dominált, a másodikban pedig mi. Az ilyen mérkőzéseken általában egy gól dönt, szerencsére azt mi szereztük”

– fogalmazott a Real Madrid német válogatott középpálya, Toni Kroos.

Megállíthatatlan Manchester City

A játéknap másik meccsén Dávid és Góliát párharcának első felvonását rendezték, miután a címvédő Manchester City a Köbenhavnhoz látogatott. A dán csapat nagy meglepetésre ősszel a Galatasarayt és a Manchester Unitedet megelőzve jutott tovább a csoportjából, és csupán a Bayern Münchentől kapott ki hazai pályán. Az angol sztárcsapat viszont nem sok esélyt adott ellenfelének, Kevin de Buyne már a meccs elején vezetéshez juttatta a vendégeket. A belga karmester legutóbb egy hónapja, a Newcastle United ellen volt eredményes, valamint sorozatban negyedik tétmeccsén osztott ki gólpasszt.

De Buyne újra gólt és gólpasszt jegyzett, fél lábbal a nyolc között a City

Fotó: AFP

A City óriási fölénye a gól után sem változott, de a kihagyott lehetőségek mellett Pep Guardiola leginkább azért bosszankodhatott, mert megsérült az angol válogatott Jack Grealish, akit le kellett cserélnie. Ederson hatalmas hibája után a Köbenhavn gyakorlatilag a semmiből egyenlített a debütáló Magnus Mattsson bombájával, de a dánok nem sokáig örülhettek, mivel Bernardo Silva még a szünet előtt visszavette a Citynek a vezetést. A második félidőben is hatalmas fölényben játszó angolok végül a hajrában megduplázták előnyüket, ezzel pedig gyakorlatilag eldöntötték a továbbjutást. Az újabb magabiztos sikerrel ráadásul történelmet írt a City, amely a Bajnokok Ligája történetében esőként tudott legalább három gólt szerezni sorozatban hét mérkőzésen.

"Nehéz este volt. jól kezdtünk, aztán hibáztunk egyet, amit ki is használtak. Ettől függetlenül szerintem jól játszottunk, és a második félidőben több gólt is szerezhettünk volna. Szerencsére a végén a harmadik találatot is sikerült megszerezni, így most megnyugtató az előny. Hosszú volt ez az öt, hat hónap, amit kihagytam a sérülés miatt, de örülök, hogy újra itt lehetek, és segíthetek a csapatnak. Úgy érzem, még szükségem van pár meccsre, közel egy éve nem játszottam 90 percet. De jól érzem magam, jól megy a játék, szóval boldog vagyok" – nyilatkozta érthetően elégedetten a gólt és gólpasszt jegyző Kevin De Bruyne, akit a mérkőzés emberének választottak.



"Nagyon, nagyon jó volt. Rendkívül büszke vagyok a csapatra, hogy ilyen magas tempóban játszottunk végig, tökéletes volt. Türelmesek voltunk a megfelelő pillanatokban. A harmadik gólunk nagyon fontos volt, így remélhetőleg hazai pályán, a saját közönségünk előtt tovább tudunk jutni a következő körbe.

Az volt a fontos, hogy itt ne kapjunk ki. Kaptunk egy elkerülhető gólt, de az ilyesmi néha előfordul.

Viszont jól reagáltunk, és még a szünet előtt visszaszereztük a vezetést. Tudom, mi történt ebben a stadionban a Bayernnel és a Manchester Uniteddel, szóval örülök, hogy tökéletes teljesítményt nyújtottunk” – mondta Pep Guardiola.

Hosszabbítás

Végül jöjjenek a játéknap legfontosabb statisztikái és érdekességei:

De Bruyne a 2019/2020-as szezon óta mindössze a negyedik játékos, aki elérte a tíz gólt a legrangosabb európai kupasorozat egyenes kieséses szakaszában, rajta kívül ez csak Karim Benzemának (17), Erling Haalandnak (13) és Robert Lewandowskinak (11) sikerült.

De Bruyne és Bernardo Silva is a legutóbbi 10 BL-gólját a kieséses szakaszban lőtte – csak Karim Benzemának (14 gól 2022 márciusa és 2023 áprilisa között) volt ennél hosszabb sorozata a verseny történetében.

Minden sorozatot figyelembe véve a Premier League-ben játszó futballisták közül Kevin de Bruyne és Phil Foden vette ki a részét közvetlenül a legtöbb gólból eddig 2024-ben. De Bruyne 2 gól, 6 gólpassz, míg Foden 6 gól és 2 gólpassz.

Az elmúlt húsz évben Andrij Lunin mindössze a második Real kapus, aki legalább kilenc védést mutatott be egyetlen BL-meccs alatt. Eddig ezt csupán Thibaut Courtois mondhatta el magáról, aki a 2022-es Liverpool elleni döntőben védett szintén 9 alkalommal.

Phil Foden 23 évesen és 261 naposan a valaha volt legfiatalabb angol játékos, összességében pedig a 25. futballista, aki 50 meccsig eljutott a Bajnokok Ligájában.

Eredmények, nyolcaddöntő, első mérkőzések:

RB Leipzig (német)-Real Madrid (spanyol) 0-1 (0-0)

gólszerző: Diaz (49.)



FC Köbenhavn (dán)-Manchester City (angol) 1-3 (1-2)

g.: Mattsson (34.), illetve De Bruyne (10.), Silva (45+1.), Foden (92.)

A visszavágókat március 6-án rendezik Madridban és Manchesterben.