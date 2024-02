„Nagyon frusztráltak és mérgesek vagyunk a vereség miatt. Úgy gondolom, ezt a meccset mi veszítettük el, nem vagyok benne biztos, hogy a Lazio nyerte meg. Nem tudom pontosan, miért vesztettük el a hitünket a második félidőre, de ez történt, és hátrányba is kerültünk. Ez megmagyarázhatatlan, mert azt kértük a csapattól, hogy a második félidőben is legyünk fölényben, tartsuk a tempót, és támadjanak még bátrabban, de nem voltunk önmagunk a második félidőben. Vannak azonban dolgok, amikre építkezhetünk. Az első félidőben több jó helyzetet is kialakítottunk, nagy helyzeteket, és volt ziccerünk is Jamal Musialának köszönhetően, de végül egyszer sem találtuk el a kaput, így pedig egyértelmű, hogy ezt a meccset nem nyerhettük meg. Van egy visszavágó is, és nyilvánvalóan az előző meccsel együtt nem festünk valami jól, de továbbra is keményen fogunk dolgozni” – mondta a meccs után Thomas Tuchel, a Bayern München edzője.

Aggasztó lehet a csapat számára Harry Kane formája is, aki az utóbbi hetekben csak árnyéka annak, aki az őszi szezonban sorra döntötte a gólrekordokat.

Harry Kane is árnyéka volt önmagának

Fotó: Alberto PIZZOLI / AFP

„Nagyon nehéz hét van mögöttünk. Az első félidőben jól kezdtünk, tiszta helyzeteink voltak, nekem is. Az ilyen meccseken ezek komoly esélyek, meghatározó pillanatok. A második félidő csalódás volt. Kevesebb energiával, kisebb önbizalommal jöttünk ki amiért megbüntettek minket. Egy kiállítás után mindig nehéz. Vissza kell találnunk a régi önmagunkhoz, versenyben vagyunk a bajnoki címért és ez a párharc sem lefutott, tovább kell küzdenünk. Nehéz időszakban vagyunk, ilyenkor küzdeni kell, hogy meg tudjuk változtatni a dolgok menetét, de komoly célokért küzdünk, nagy meccsek várnak még ránk. Még nem estünk ki, és soha nem is fogjuk feladni. Egy meccs is sorsfordító lehet” – mondta az angol csatár.