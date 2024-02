A hajrában jöttek az újabb paksi helyzetek, a 82. percben Hahn beadását kevéssel fejelte kapu mellé Böde, majd szép cselek után Szabó tekert nem sokkal a léc fölé. A 87. percben megint Böde találhatott volna be fejjel, ám az öngólos Evangelu a gólvonalon mentett.

A 91. percben érkezett az újabb elképesztő fordulat, Croizet megpattanó lövése átverte Szappanost, akinek a kezei, lábai mellett becsorgott a labda a kapuba.

Még a 95. percben is gólt lőhetett volna a Paks, ám ez is kimaradt. A Zalaegerszeg - nem kevés szerencsével - elképesztő fordítást mutatott be, 4-3-re legyőzte idegenben a Paksot, amely továbbra is vezeti a bajnokságot, ám a vesztett pontok tekintetében már a Fradi áll jobban. Bognár György együttese az NB I-ben legutóbb a Fehérvártól kapott ki az őszi idény utolsó fordulójában, hazai pályán pedig ez volt az első veresége ebben a szezonban.