Xabi Alonso és a Leverkusen: a pokolból a mennyország kapujába

A 2022-23-as idényben, 8 forduló után csupán a Bundesliga 17. helyén állt a Bayer Leverkusen, amikor Gerardo Seoane menesztése mellett döntött a vezetőség. Xabi Alonso rögtön egy 4-0-s győzelemmel nyitott, utána viszont egy ideig nem jöttek az újabb sikerek. A Bajnokok Ligájában sikerült megszerezni az Európa-liga-playoffot érő harmadik helyet, a bajnokságban pedig fokozatosan lépegetett előre a klub. Tavasszal szintén döcögősen indult be a szekér, de egy kilencmeccses bajnoki veretlenségi sorozattal párhuzamosan a Monaco, a Ferencváros és az Union Saint-Gilloise ellen is továbbjutott a Leverkusen az El-ben. Európában végül a Roma és az elődöntő jelentette a végállomást, a német bajnokságban pedig meglett az Európa-liga-csoportkört érő hatodik hely. Augusztusban két évvel, 2026 nyaráig meg is hosszabbították a tréner eredeti szerződését.

Xabi Alonso a Ferencváros ellen is győzelemre vezette a Leverkusent

Fotó: FEDERICO GAMBARINI / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

A fejlődés azonban teljesen új léptékben mérhető a 2023-24-es szezonban. Csak hogy minden posztról kiemeljünk egy játékost, Lukas Hradecky, Jeremie Frimpong, Jonas Hofmann, Victor Boniface is élete idényét futja. A májusi, már tét nélküli, bochumi szezonzárón elszenvedett vereség Xabi Alonso irányítása alatt a Bayer Leverkusen 38. meccse, egyben a 10. veresége volt.

Az új idényben már 32 tétmérkőzést játszott a csapat, ám ezeken egyetlen alkalommal sem kapott ki

– a szombati, heidenheimi sikerrel beállította a Bayern München 2020-ban elért német rekordját, a 32 meccses veretlenségi sorozatot. Ami még döbbenetesebb, hogy ezen a 32 meccsen 28 győzelmet és 95-23-as gólkülönbséget ért el a Leverkusen. Az Európa-ligában százszázalékos teljesítménnyel jutott nyolcaddöntőbe, a Német Kupában a riválisok kiesése miatt az elődöntős mezőny topfavoritjának számít, a bajnokságban pedig a korábban említett nyolcpontos előnnyel rendelkezik a csapat a Bayern, és 12-vel a Stuttgart előtt.

A Bayer Leverkusen a története során nyert már Német Kupát, UEFA-kupát, játszott Bajnokok Ligája-finálét, és ötször szerzett ezüstérmet a Bundesligában – bajnok viszont az 1904-es alapítása óta még soha nem volt. A 8 pont jelentősnek tűnne, ha nem egy örök vesztesről lenne szó, ugyanis a Leverkusen bukott már el úgy is bajnoki címet (a 2001-02-es szezonban), hogy három meccsel a vége előtt volt 5 pont előnye. Abban az évben a kupadöntőt és a BL-döntőt is elvesztette a "Neverkusen". Ám akkor nem tűnt ilyen ígéretesnek a csapat, és nem Xabi Alonsónak hívták a vezetőedzőt.

Xabi Alonsónak sokszor volt oka az örömre az elmúlt másfél évben

Fotó: MARIUS BECKER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Xabi Alonso - Liverpool? Barcelona? Bayern?

„A játékunkban van egy olyan komolyság és érettség, ami Xabit mint embert tükrözi.

Ő a természetéből fakadóan versenyző és győztes alkat, aki harcedzett hozzáállást és küzdőszellemet ad át a csapatnak”

– nyilatkozta Xabi Alonsóról Simon Rolfes, a Bayer Leverkusen sportigazgatója. A 42 éves spanyol szakembernek korábban Pep Guardiola, José Mourinho, Carlo Ancelotti és Rafael Benítez is volt az edzője, így rengeteg különböző játékfelfogásból tudott ötletet meríteni az edzői karrierjében. Első lépése a védelem stabilizálása volt, és kontrákból építkezett, majd a Leverkusen megtanulta birtokolni is a labdát. Már némileg tapasztalt edzőnek mondható, a hozzá közel álló csapattagok szerint továbbra is megvan Xabi Alonsóban a kezdők munkamorálja és alázata, amellyel a játékosok szemében is sokkal közvetlenebb kapcsolatot tud kialakítani.

A Leverkusen teljesítménye miatt természetesen a játékos-pályafutása utolsó három évét a Bayernben töltő Xabi Alonsóra is felfigyelt a világ. Már nyáron szóba hozták a Real Madriddal, de végül Carlo Ancelotti szerződéshosszabbításával az a lehetőség elszállt. Ám

az európai sztárcsapatok közül többnek is megüresedik a kispadja legkésőbb a nyáron.

Ilyen a Barcelona, ahonnan Xavi Hernández távozik hónapokon belül, és ahol nagyon szeretnének találni egy új sikeredzőt – ám jelenleg valószínűbbnek tűnik, hogy Hansi Flick lesz a katalánok új trénere. A külföldi sajtó szerint egy másik nagy esélyes a Barcelona kispadjára az AS Romától kirúgott José Mourinho, vagy akár Jürgen Klopp is lehet, aki a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpoolt hagyja el majdnem kilenc év után a nyáron. Éppen ezért Xabi Alonsóval kapcsolatban jelenleg leginkább azt hallani, hogy a Liverpool csapatához kerülhet – maga Jürgen Klopp is utalt erre a hétvégén.

Xabi Alonso és Thomas Tuchel - egymást követő Bayern-edzők egy képen?

Fotó: FEDERICO GAMBARINI / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

A Bayern München közelmúltbeli gyengélkedésével viszont olyan hírek is megjelentek, hogy nem a Pool, hanem a másik korábbi klubja, a Bayern kispadjára ülhet le Xabi Alonso. A bajorok vezérigazgatója, Jan-Christian Dreesen tagadta, hogy már keresik Thomas Tuchel utódját, de egy esetleges Lazio elleni BL-búcsú után már tényleg óriási lenne a szurkolók általi nyomás a vezetőségen – bár, már most is az.

Xabi Alonso korábban említette, hogy szívesen vállalna munkát egykori csapatainál vezetőedzőként,

azaz a Real kiesésével a Liverpool és a Bayern tűnik valószínű választásnak. Klopp és Tuchel távozásával mindkét csapatnak nagy szüksége lenne egy olyan klasszis vezetőedzőre, amilyen Xabi Alonso. A klub és a spanyol szakember szóbeli megállapodása alapján, ha Xabi Alonso a korábbi csapatai egyikéhez szeretne menni, előbb is elengedik a 2026 nyaráig szóló szerződéséből.

A Liverpool tehát jó eséllyel indul Alonso megszerzéséért. Ám a Bayern München is, méghozzá legalább akkorával. A bajor klub ráadásul a közelmúltban a vetélytársaitól (Dortmund, Leipzig) nem egyszer csábított el kiemelkedő képességű játékost, elsősorban a rivális gyengítése céljából. Amennyiben a Leverkusen bajnok lesz, erre most nyáron is nagy esély van – nem csupán focisták, hanem a vezetőedző tekintetében is. Nem földtől elrugaszkodott kijelentés tehát, hogy kezdjünk el barátkozni a gondolattal: Xabi Alonso a Bayern München edzője lehet.

