Nem csak a Karaiszkakisz stadion homlokzatán virít a focisták fotója Fotó: Hegyi Áron

A stadionhoz közeledve, de már az attól hét buszmegállónyira lévő hotel mellett is a latin betűvel írt G7, azaz a 7-es kapu ultracsoportra utaló graffitik. Görögül mennyivel jobban néz ki, nem? θύρα 7.

A csütörtök délelőtti esővel megérkeztek a Fradi-szurkolók is Athénba, a főváros közepén magasodó Akropoliszon több kisebb csoporttal is találkoztunk, akik Fradi-győzelem reményében érkeztek a mérkőzésre. A magyar szurkolók ezúttal is kiemelt figyelmet és a már megszokott segítséget kapják a Külgazdasági és Külügyminisztériumtól: Szíjjártó Péter, a tárca vezetője csütörtök reggel jelentette be, hogy öt görögországi magyar konzul lesz a helyszínen, akik szükség esetén mindenben a magyar drukkerek segítségére lesznek.