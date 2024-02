"A Ferencvárosban nem játszottam túl sokat, és jön az Európa-bajnokság, emiatt is gondoltam váltásra. A terveim között szerepel, hogy bekerüljek az Eb-keretbe. Nagy boldogság lenne. Ez egy gyerekkori álom. Aki a magyar mezt egyszer magára húzza, nem is lehet más a célja, minthogy egy ilyen nagy eseményre kijusson. Nagyon boldog lennék, ha ez megadatna nekem is" - nyilatkozta az M1 aktuális csatornának a középpályás.

Baráth Péter az Európa-bajnokság miatt váltott klubot

Fotó: fradi.hu