Hatalmas botrány árnyékolja be Szoboszlai Dominik csapatának, a Liverpoolnak a Chelsea elleni Ligakupa-győzelmét. Hiába szerezte meg ugyanis a magyar válogatott csapatkapitánya az első trófeáját az angol sztárcsapattal, nem erről, hanem a döntőt közvetítő magyar tévécsatorna helyszínre kiküldött műsorvezetőinek viselkedése a téma. Sebők Vilmos ocsmányul viselkedett Wembley gyepén a Liverpool híres himnusza, a You’ll Never Walk Alone alatt. A korábbn budabotrányba keverdett egykori válogatott focista most magyarázza a megmagyarázhatatlant.

Sebők Vilmos és Monoki Lehel bunkón viselkedett A Network4 Media Group kedden hivatalos közleményt adott ki, amelyben jelezte, hogy belső vizsgálat indult a Liverpool-Chelsea angol Ligakupa-döntőt helyszíni stábbal közvetítő Arena4 tévécsatorna két műsorvezetője, Sebők Vilmos és Monoki Lehel bunkó viselkedése miatt.

A Network4 Media Group minden szurkolótól elnézést kér munkatársai, Monoki Lehel és Sebők Vilmos angol Ligakupa-döntő utáni viselkedéséért. Az ügyben belső vizsgálatot rendeltünk el. A Network4 Media Group elkötelezett a kölcsönös tiszteleten és megbecsülésen alapuló együttműködés és sportszerű viselkedés mellett” – tudatta közleményben a Network4 Media Group.

A Liverpool – a sérült Szoboszlai Dominik nélkül a pályán, de vele a helyszínen – egy hosszabbításban szerzett góllal 1-0-ra legyőzte a Chelsea-t a döntőben, a csapat tagjai összekapaszkodva, meghatottan hallgatták a klub szurkolói előadásában a világhírű futballhimnuszukat. Ezalatt Sebők Vilmos azt imitálta, mintha ő vezényelné a kórust, amiről videó is készült, ezt Monoki Lehel osztotta meg a közösségi oldalán. Majd gyorsan törölte is, érzékelve a Liverpool-szurkolók jogos felháborodását - írja a Magyar Nemzet.

Monoki Lehet elnézést kért, Sebők Vilmos magyarázkodik Monoki már kedden nap közben elnézést kért a "bunkó viselkedés" miatt, mint írta, magyarázkodni azonban nem szeretne. Nem magyarázkodni szeretnék, egyszerűen csak bocsánatot kérni a bunkó megnyilvánulásért. Hibáztunk,

és egy pillanatra elfelejtettük a Shankly-féle mondást: „Vannak, akik azt hiszik, a futball olyannyira fontos, hogy úgyszólván élet-halál kérdése. Mindig elszomorít, ha ilyen véleményt hallok. Biztosíthatok mindenkit: a futball sokkal, de sokkal fontosabb” – írta Monoki Lehel. Előtte a PoolBarátok Facebook-oldalán többek között az alábbi bejegyzés jelent meg az admintól: „Dominiken felkapaszkodva médiaszemélyiségek kimennek Liverpoolba és Londonba tartalmat előállítani. Legendákkal pózolnak, közben interjúztatnak. Ez eddig rendben is van.

Aztán az egyik percben ájtatos szavakkal beszélnek a hangulatról, a közegről, a másikban bohóckodnak, produkálják magukat. Például akkor is, amikor több tízezer ember megél valami bensőséges, transzcendens élményt. Több tízezer ember edzőjével, csapatával – lehet, hogy utoljára – együtt énekel a Wembley-ben, közben a médiaszemélyiségek végigröhögik, végigmajomkodják. Egy valami lebeg a szemük előtt, a tartalom-előállítás meg hogy produkálják magukat”. Sebők Vilmos mégis magyarázattal szolgált, az ő üzenete kedd késő este jelent meg a csatorna honlapján: „Kedves Liverpool-szurkolók és futballbarátok!

Ezúton szeretnék elnézést kérni azoktól, akiket a mérkőzés utáni reakcióm megbántott. Utólag belátom, nem volt szerencsés, de az extázis, ami akkor, ott, a pályán zajlott, engem is elragadott. Az Angliában végzett munkánk kapcsán rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk, ezt köszönjük, szeretnénk, ha ez maradna meg mindenkiben, és nem ez a szerencsétlen eset. Az biztos, hogy mi a jövőben is azért dolgozunk, hogy szeretett sportágunkat, a futballt közelebb hozzuk a szurkolókhoz.” Sebők jövőre utaló utolsó mondatából arra lehet következtetni, hogy a két műsorvezető folytathatja a munkát, bár a belső vizsgálat eredményéről egyelőre nem adott ki tájékoztatást a Network4 Media Group. Korábban bundabotrányba is keveredett Sebők Vilmos Nem ez az első botránya Sebők Vilmosnak, akit a 2000-es évek elején több fogadási csalással vádolták meg. A National című román újság szerint a csalók 200 ezer euróért (58,5 millió forintért) akarták befolyásolni a Bayern München ellen idegenben 3-1-re elbukott élvonalbeli bajnokit, de nem jött össze az elvárt eredmény. A botrányt Cornal Dinu, a válogatott egykori szövetségi kapitánya, a Dinamo Bucuresti menedzsere robbantotta ki, aki az újságnak név szerint említett több focistát, közöttük két magyar válogatott játékost, Vasile Miriutát és Sebők Vilmost. Nem ez volt az egyetlen eset. Sebők Vilmos a Cottbus játékosaként is többször bajba került

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / dpa Picture-Alliance via AFP/Giancarlo Fiore (front) of amateur team KFC Uerdingen is pressured by Hungarian Vilmos Sebok of Bundesliga team Energie Cottbus, in the first round match of the German Cup in Krefeld, 25 August 2001. Uerdingen won 1-0 by a goal of Italian midfielder Fiore. AFP PHOTO EPA/DPA/BERND THISSEN (Photo by BERND THISSEN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP) A magyar bundabotrányban korábban szervezési és fordítási feladatokkal megbízott D. Károly, "Karesz" becenevű férfi korábban arról bszélt, hogy 2001-ben, a Hertha-Cottbus német bajnokit is megpróbálták elcsalni, de akkor egy magyar játékos átverte őket. "A szervezet a döntetlent játszotta meg, és öt cottbusi futballistát fizetett le. Köztük a horvát kapust, egy román, egy színes bőrű és két magyar játékost. A meccset azonban a Cottbus nyerte 3-2-re, a megállapodás értelmében vissza kellett volna adni a pénzt, valamennyien megtették, csak az én emberem, az egyik magyar játékos nem. A 2001/2002-es szezonban három magyar focistája volt a Cottbusnak, Sebők Vilmos, Mátyus János és Vasile Miriuta, a Fussballdaten.de német oldal statisztikája szerint az említett meccsen csak Sebők játszott közülük. Ekkor olyan hírek is szárnyra kaptak, hogy Sebők Vilmost megverték szerb maffiózók azt követően, hogy társaival együtt nem a kívánalmaik szerint bundáztak meg egy a mérkőzést, illetve, mert a védő nem adta vissza a kenőpénzt. Az exválogatott focista az nso.hu-nak azt mondta, nem tud arról, hogy a Hertha-találkozó kapcsán felvetődött volna a bundagyanú. "Én úgy tudom, hogy arról nincs szó, csak egyedül a Bayern elleni meccsről. Amelyen, még egyszer hangsúlyozom, egyikünk sem lépett pályára" – közölte Sebők.