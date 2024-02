A legnagyobb esélye a spanyol Xabi Alonsónak van, aki a jelenleg listavezető Leverkusen menedzsere. A fiatal spanyol mellett szól, hogy volt a müncheniek játékosa, de ez igaz a Liverpoolra is, ugyanis az angolok is őt nézték ki a szintén szezon végén távozó Jürgen Klopp helyére.

Jürgen Klopp és José Mourinho kievezésére is lehet fogadni

Fotó: AFP

Ott van a listán Xabi Alonso mögött a portugál José Mourinho is, akit nemrég a Romától küldtek el, és lehet fogadni Klopp kinevezésére is, noha a német korábban elmondta és ezt az ügynöke szerdán meg is erősítette, hogy egy évig nem vállal majd semmilyen vezetőedzői munkát a Mainz és a Borussia Dortmund korábbi, a Liverpool jelenlegi edzője.