Nem véletlen, hogy Jürgen Klopp, a Brentford elleni hétvégi bajnoki előtti sajtótájékoztatón Xabi Alonsót dicsérte, sőt elmondása szerint a Liverpool nagyon jól járna vele.

"Xabi hihetetlen munkát végez, és ez most teljesen független attól, hogy mit pletykálnak. Ha nyolc héttel ezelőtt kérdeztek volna, akkor is mondom, hogy „atyaég!”. Az olyan dinoszauruszok, mint Carlo Ancelotti, José Mourinho, Pep Guardiola, talán én is ide tartozom, nem lesznek már itt a következő húsz évben. Jó, talán Mourinhi igen. Az új generáció már itt van, és Xabi kiemelkedik ebből a közegből" - méltatta lehetséges utódját a Liverpool edzője.