A Kelet csapata 211-186 arányban legyőzte a Nyugatot az NBA vasárnap éjszakai indianapolisi All-Star-gáláján. A győztes csapat 211 pontos termése a legtöbb a gálák 73 éves történetében, az előző rekordot 2016-ban állította fel a nyugati csapat, amelyik akkor 196 pontot szerezve nyert.

A meccs legértékesebb játékosa a szombati tripladobó-versenyt megnyerő Damian Lillard lett. A Milwaukee Bucks sztárja ezúttal is azt csinálta, amihez nagyon ért: megállíthatatlanul tüzelt a távolból, 23 rádobásából 11-szer talált be, és végül 39 pontnál állt meg. Kétszer a félpályáról is eredményes volt: