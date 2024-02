Mbappé már múlt hétvégén, a Lille elleni bajnoki rangadón is csak csere volt, majd a Real Sociedad elleni BL-meccsen visszakerült a kezdőbe is góllal hálálta meg a bizalmat. Luis Enrique azonban most visszaültette a kispadra a csapat legnagyobb sztárjátékosát, és az Asensio, Kolo Muani, Barcola támadóhármast küldte fel a pályára a Nantes otthonában.

Ahogy az várható volt, a Paris Saint-Germain döbbenetes mezőnyfölényben játszott. Luis Enrique csapata 84%-ban birtokolta a labdát, azonban ezzel a dominanciával semmit sem tudott kezdeni a párizsi együttes, ugyanis az első félidőt kaput eltaláló lövés nélkül zárta. Ráadásul a hosszabbításban a Nantes egy szöglet után be is talált Nicolas Pallois gyönyörű kapáslövésével, de a 36 éves védő gólját a videóbíró les miatt érvénytelenítette, így a csapatok gólnélküli döntetlennel mehettek a szünetre.