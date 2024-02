A német labdarúgó-bajnokság 22. fordulójának szombat délutáni mérkőzésein az élmezőnybe tartozó csapatok közül a Leverkusen és a Stuttgart is nyert, a Dortmund viszont pontokat veszített Wolfsburgban. Összesen négy piros lapot is kiosztottak az öt mérkőzésen, amelyek közül három is rövid időre félbeszakadt a szurkolói rendbontás miatt, a meccsek hosszabbításai pedig drámai eseményeket tartalmaztak.

A Darmstadt-Stuttgart mérkőzés első félideje kaotikusan alakult. Serhou Guirassy idei 18. bajnoki gólja után a videóbíró elvett egy gólt a Darmstadttól, majd rövid időre félbeszakadt a meccs szurkolói rendbontás miatt, végül az első félidő hosszabbításának 22.(!) percében Pascal Stenzel kiállítása miatt emberelőnybe kerültek a hazaiak. A második játékrészben viszont ezt sem tudta kihasználni a sereghajtó Darmstadt, amely ugyan a 95. percben lőtt egy gólt, a 92. perctől már 0-2 volt az állás. Az újonc a vereségével immáron 15(!) Bundesliga-meccs óta nyeretlen. Pascal Stenzel kiállítása is belefért a Stuttgartnak

A listavezető Bayer Leverkusen 2-1-re győzött az újonc Heidenheim otthonában, így 32 meccse veretlen, és a vasárnap pályára lépő Bayern München előtt 8 pontra növelte az előnyét a tabella élén. A kedden Bajnokok Ligája-meccset játszó Borussia Dortmund hiába szerzett korán vezetést, végül csak döntetlent ért el a Wolfsburg otthonában, ezzel öt pontra nőtt a hátránya a harmadik Stuttgart mögött.

Az Union Berlin a sérült Schäfer András nélkül győzött a Hoffenheim otthonában, ezen a meccsen két kiállítás is volt az első félidő ráadásában. Az Augsburg 1-0-ra kikapott a kieső helyen álló Mainz vendégeként. A hosszabbításban kiállították a vendégektől a brutálisan szabálytalankodó Mads Pedersent, Finn Dahmen pedig az első kapus lett, aki az első 35 Bundesliga-meccse mindegyikén kapott gólt. Eredmények, Bundesliga, 22. forduló:

Darmstadt-VfB Stuttgart 1-2 (0-1)

Heidenheim-Bayer Leverkusen 1-2 (0-1)

Hoffenheim-Union Berlin 0-1 (0-0)

Mainz-Augsburg 1-0 (1-0)

Wolfsburg-Borussia Dortmund 1-1 (0-1)

pénteken játszották:

1. FC Köln-Werder Bremen 0-1 (0-0)

Tabella Helyezés Csapat LM GY V D Gól GK Pont Forma 1. Bayer Leverkusen 22 18 0 4 57-15 42 58 GY D GY GY GY I 2. Bayern München 21 16 3 2 59-22 37 50 V GY GY GY V I 3. VfB Stuttgart 22 15 6 1 51-28 23 46 V GY GY GY GY I 4. Borussia Dortmund 22 11 3 8 44-27 17 41 GY GY D GY D I 5. RB Leipzig 22 12 6 4 48-28 20 40 V V GY D GY I 6. Eintracht Frankfurt 21 8 5 8 31-25 6 32 GY D GY V D I 7. Werder Bremen 22 8 9 5 31-34 -3 29 GY GY GY V GY I 8. Freiburg 21 8 9 4 26-37 -11 28 D GY V V V I 9. Hoffenheim 22 7 9 6 38-41 -3 27 V D D D V I 10. FC Heidenheim 22 7 9 6 31-38 -7 27 D D D GY V I Teljes lista