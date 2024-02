"Nincs mit mondanom. Látták a meccset, az én véleményem nem számít, mert a végén minket büntetnek meg érte" -

mondta az Almería hajrában kiállított vezetőedzője, Gaizka Garitano.

Botrányos ítéleteivel alaposan belenyúlt a bíró a Real Madrid-Almería meccsbe

Fotó: AFP (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

A Barcelona vezetőedzőjét, Xavit is megkérdezték a Real Madrid nagy port kavart meccséről, a katalánok trénere nem is fogta vissza magát, teljes mértékben egyetértett azzal, hogy az Almeríát milyen igazságtalan csapás sújtotta.

"Láttam, és egyetértek Garitano szavaival. Ha meg beszélünk róla, úgyis megbüntetnek, de ezt már mindenki láthatta.

Emlékszem a Getafe otthonában be nem fújt tizenegyesre, vagy Joao Félix elvett góljára Granadában, de erről nem beszélnek. Hattal több pontunk lenne. Ezek nem kifogások, ez a valóság: a szerencse mindig ellenünk van" -

szúrt oda Xavi az ősi riválisnak, arra utalva, hogy a szezonban már több mérkőzésen születtek olyan ítéletek, melyek a Real Madrid malmára hajtották a vizet.

Xavit is felháborítja a spanyol bíráskodás

Fotó: AFP/Lluis Gene

Hangfelvételek szivárogtak ki, folytatódott a Real Madrid körüli cirkusz

Egyhamar nem csitult a Real Madrid-Almería meccs körüli botrány, ugyanis nem sokkal később nyilvánosságra kerültek a VAR-szoba és a bíró között lezajlott beszélgetés hangfelvételei. A Real javára megítélt büntető előtt ez a párbeszéd zajlott le a játékvezetők között:

VAR-szoba (Hernández Hernández): Fran, felülvizsgálatot javaslok az Almería védőjének lehetséges kezezése miatt. Francisco José Hernández Maeso erre így válaszolt:

Tökéletes. A beadás eltalálja az Almería védőjének karját. Lap nélküli büntetőt fogok ítélni.

Az Almería érvénytelenített gólját, amelynél egy félpályánál történt szabálytalanságot vettek észre, ez a beszélgetés előzte meg:

"Gyere ki, Fran, nézd meg az esetet. Javaslom, hogy vizsgáljuk meg az akciót a gól előtti esetleges támadó szabálytalanság miatt" -

mondták a VAR-szobából a bírónak. "Szabadrúgást fogok ítélni a Real Madrid javára, érvénytelenítem a gólt, az Almería 6-os számú játékosának pedig sárga lapot adok" - válaszolta a játékvezető.

Vinícius Junior egyenlítő góljánál is lezajlott egy felettébb érdekes beszélgetés, az őrült fordulatokkal teli találkozót joggal lehetne a 2023/2024-es szezon legbotrányosabb meccsének tekinteni.

A Real Madrid elnöke, Florentino Pérez áll a botrányok mögött?

A Real Madrid Almería elleni meccsén történtek a legmegdöbbentőbb bírói ítéletek, ám nem ez a szezon egyetlen mérkőzése, amely után felháborodás robbant ki, miszerint a Realnak kedvező döntés született. A 23. fordulóban Carlo Ancelotti csapata az Atlético Madrid ellen játszott városi rangadót, Diego Simeone együttese az utolsó pillanatban mentett pontot, ám a második félidő elején Stefan Savic gólját elvették, mert Saúl lesen volt.

A spanyol középpályás ugyan nem ért labdába, de helyezkedésével akadályozta Andrij Lunyin kapust a hivatalos indoklás szerint.

Ugyancsak a 23. fordulóban rendezték a gól nélküli döntetlennel zárult Girona-Real Sociedad mérkőzést, amely során a La Liga meglepetéscsapatától egy elképesztő jelenetsor után vettek el egy gólt. A 27. percben Yangel Herrera szerzett vezetést a hazaiaknak, ám Jesús Gil Manzano játékvezetőnek jeleztek a VAR-szobából, ezt követően a bíró kiment a monitorhoz, majd a jelenet megtekintése után érvénytelenítette a találatot.

A Girona játékosainak meggyűlt a bajuk Jesús Gil Manzanóval a Real Sociedad elleni meccsen

Fotó: AFP (Photo by Pau Barrena / AFP)

Ez még önmagában talán nem lenne akkora szenzáció, ám a bíró egy olyan állítólagos leshelyzet miatt vette el a gólt, ami 37 másodperccel korábban történt, miközben kétszer is felszabadított a Real Sociedad védelme.

A tabellán második helyezett Girona ezt a meccsét nem tudta megnyerni, ráadásul a csapat reklamáló vezetőedzőjét, Míchelt a hajrában kiállították, így a tréner nem tudott leülni a kispadra a következő bajnokin, amely történetesen a Real Madrid elleni rangadó volt.

A derbit a Real 4-0-ra megnyerte, így már fél kézzel fogja a bajnoki trófeát,

hiszen a Girona előtt 6, a címvédő Barcelona előtt 10, az Atlético előtt pedig 13 ponttal vezet 24 forduló elteltével.

A Girona elleni 4-0-s győzelemmel a Real Madrid egy lépéssel közelebb került a bajnokság megnyeréséhez

Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP/Jose Breton/NurPhoto

Az elmúlt meccseken történtek után ismét felerősödtek azok a hangok, miszerint az egész mögött a Real Madrid teljhatalmú elnöke, Florentino Pérez áll, akit a múltban többször is meggyanúsítottak korrupcióval.

Tavaly márciusban Eduardo Iturralde González, aki 1995 és 2012 között vezetett meccseket a La Ligában, szürreális történettel állt elő a Real-elnökkel kapcsolatban.

A Deportivo elleni 6-1-es meccs végén elhagytuk a pályát, de a Real egyik embere be akart zárni egy szobába, és azt mondta, csak azt kérem, hogy ugyanúgy fújj nekem, mint a Barcelonának.

Kérdeztem tőle, hogy viccelődik-e, és mondtam neki, hogy zárjuk le a beszélgetést. Egyedül akart hagyni a szobában, de én nemet mondtam neki. Fél óra múlva a technikai bizottság már tudott az esetről. Felhívtam rá a figyelmüket, hogy nekem nagyon komolynak tűnt a szituáció, de nem történt semmi" - árulta el az egykori bíró, aki végül felfedte, hogy Florentino Pérez kérésére történt mindez.

Korábban soha nem történt velem ilyen, egyetlen elnök sem ültetett külön szobába. Az, aki külön szobába záratott, Florentino Pérez volt.

Nem kell rejtőzködnöm. Megtörtént. Van egy CTA-jelentés, mert én tettem közzé. Így láthatják, mit jelent a nyomásgyakorlás. Nem fogok elbújni" - mondta a civilben fogtechnikusként dolgozó egykori játékvezető, majd az ügy idővel elcsitult, mivel konkrét bizonyítékok híján nem lett komolyabb következménye az elhangzottaknak.

Eduardo Iturralde González szürreális történetet adott elő Florentino Pérezről

Fotó: Libertad Digital

Tavaly októberben a spanyol rendőrfőnök, Jose Manuel Villarejo a RAC 1 rádióműsorban ment neki Péreznek, akiről azt állította, hogy részese volt már több illegális tevékenységnek, olyanoknak is, melyek bírókhoz kötődnek.

"Lehetetlen bármit is tenni olyan ügyekben, amiben benne van Florentino Pérez. Ő érinthetetlen. Bárki, aki szembe akar szállni vele, halálra van ítélve.

A néhai miniszterelnök-helyettes, Alfredo Perez Rubalcaba, aki megrögzött Real Madrid-szurkoló volt, azt szokta mondani, hogy ne is gondolkodjak a madridi páholyban, mert olyan, mintha egy tévéstúdióban lennék" - hangzott a Real-elnökkel szembeni vád, melyet követően Pérez azonnal jogi lépésekkel reagált.

A La Liga elnöke, Javier Tebas is megszólalt az ügyben, amelyben nem akart állást foglalni, ugyanakkor azt elismerte, hogy Pérez valóban érinthetetlennek számít a futballvilágban.

"Villarejo két dolgot mondott, az egyik, hogy Florentino megvesztegetett bírókat, a másik, hogy érinthetetlen.

Az elsővel nincs mit tenni, ehhez konkrét bizonyítékok kellenek. A második részét viszont elhiszem.

Azért is hiszem el, mert ezt nem Villarejo, hanem Pérez volt jó barátja, Rubalcaba, a volt belügyminiszter mondta. Erről mindenki tud, ez egy objektív tény" - nyilatkozta Tebas.

Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke a nemzetközi futball egyik legbefolyásosabb embere

Fotó: Anadolu via AFP / Anadolu via AFP/2023 Anadolu Agency

A Barcelona elnöke is bíróbotrányba keveredett

A Barcelona elnöke, Joan Laporta többször tett már olyan megjegyzéseket, hogy a Real Madrid mindig is a bírók kegyeit élvezte, azonban a katalán sztárcsapat vezetősége sem tűnik feddhetetlennek. Tavaly robbant ki a sajtóban leggyakrabban csak Negreira-botrányként emlegetett ügy, miszerint a Barcelona elnökei 2001 és 2018 között komoly pénzt, mintegy 7,5 millió eurót utaltak át a katalán bírói testület alelnöke, José María Enríquez Negreira egyik cégének.

Az összegért cserébe az volt az elvárás, hogy a katalán klubnak kedvezően alakítsák a spanyol élvonal bíróküldését.

A Barca korábbi elnökei közül nem csak Sandro Rosell és Josep María Bartomeu volt érintett a botrányban, hanem a jelenlegi elnök, Laporta is, aki 2003 és 2010 között töltötte első ciklusát a katalán óriás élén. Laporta ellen vizsgálatot indítottak, a Barcelonát pedig a La Ligából és a Bajnokok Ligájából történő kizárással fenyegették, ám erre végül nem került sor.

Joan Laporta és a Barcelona sem tűnik feddhetetlennek

Fotó: AFP (Photo by Pau BARRENA / AFP)

Real Madrid és Barcelona - ellenségek vagy barátok?

A Real Madrid és a Barcelona rivalizálása a legnagyobb a futballtörténelemben, azonban a színfalak mögött elképzelhető, hogy a két topklub mégsem gyűlöli egymást annyira, mint azt mutatják.

A Real és a Barca elnöke évek óta közösen küzdenek az európai labdarúgás megreformálásáért, a mai napig nem mondanak le arról, hogy létrehozzák az Európai Szuperligát (ESL).

A húszcsapatosra tervezett ESL ötletével 2021 áprilisában a két spanyol gigász mellett további 10 egyesület - a Juventus, a Manchester United, a Liverpool, a Manchester City, az Arsenal, a Chelsea, a Tottenham, az Atlético Madrid, az Internazionale és az AC Milan - állt elő. A tervek szerint 20 topklub részvételével indították volna el az új elitsorozatot, amelyben a gigászok folyamatosan egymás ellen játszanának, mindez pedig óriási érdeklődést generálna az egész világon.

Joan Laporta és Florentino Pérez mégsem ellenségek?

Fotó: Marca

Az UEFA ezt a kezdeményezést azonnal megvétózta, majd a legtöbb klub visszalépett, ám a Real Madrid és a Barcelona konokul kitartott. Tavaly decemberben a Európai Unió Bíróságának közbelépése miatt úgy tűnt, hamarosan megvalósulhat az új versenysorozat, már konkrétumokat is lehetett hallani a lebonyolításról, legutóbb viszont az a hír érkezett, hogy mégis szükség lesz az UEFA beleegyezésére. A Bajnokok Ligája a következő évadtól biztosan megújul, tehát az európai foci némileg átalakul, de a Szuperliga előbb-utóbb létrejöhet, főleg, ha olyan befolyásos sportvezetők állnak a kezdeményezés mögött, mint Florentino Pérez és Joan Laporta.

Ha Florentino Pérez visszavonul, bajba kerülhet a Real Madrid

Talán nem nagy kockázat azt kijelenteni, hogy Florentino Pérez az egyik, ha nem a legbefolyásosabb sportvezető a nemzetközi labdarúgásban. Első elnöki ciklusát 2000 és 2006 között töltötte a Real Madrid élén, a galaktikus korszakkal - minden évben legalább egy világsztárt leigazolt - egy elképesztő trendet indított el a futballban. Luis Figót éppen a Barcelonától csábította Madridba, majd többek között Zinedine Zidane-t, Ronaldót, David Beckhamet és Michael Owent is megszerezte.

Második elnöki korszaka kezdetén, 2009 nyarán leigazolta Cristiano Ronaldót, Kakát, Karim Benzemát és Xabi Alonsót, egyetlen átigazolási időszak alatt több mint 250 millió eurót költött futballistákra.

Az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo, Florentino Pérez legnagyobb "szerzeménye"

Fotó: AFP PHOTO / GERARD JULIEN (Photo by GERARD JULIEN / AFP)

Manapság már a Chelsea, a Manchester City vagy a Paris Saint-Germain is rengeteg pénzt költve szerzi meg a világ legjobbjait, de amit Pérez annak idején csinált, az egyedülálló volt. Megosztó, de egyedülálló. Elnöksége idején a Real Madrid eddig már hatszor nyerte meg a Bajnokok Ligáját, ugyanennyiszer a spanyol bajnokságot - Pérez összesen 31 trófeánál tart a klub élén. A világ legjobb futballistái mellett a világ legjobb edzőit is rendre megszerzi, és talán nem alaptalan az a feltételezés, miszerint a játékvezetők is a zsebében vannak. Utóbbira konkrét bizonyítékok nincsenek, viszont az őt ért vádaskodások idővel elcsitultak, az Almería elleni meccs utáni botránynak nem lett következménye, ahogyan a BL-ben sem annak, hogy a Gulácsi Péterék elleni nyolcaddöntőben egy szabályosnak tűnő gólt elvettek a Lipcsétől. Nem tudni még, meddig marad a klub élén a most 76 éves Florentino Pérez, de a visszavonulása után biztosan egy új korszak, talán egy kevésbé sikeres kezdődik majd a Real Madrid történelmében.

Kapcsolódó cikkek