Szerdán a brit sajtóban megjelentek olyan hírek, hogy Szoboszlai Dominik után egy másik liverpooli alapember, Trent Alexander-Arnold (és Thiago Alcantara) sérülése is kiújult, és minden valószínűség szerint mindketten kihagyják a jövő vasárnapi, Chelsea elleni Ligakupa-döntőt is. A Premier League listavezetőjénél mellettük Stefan Bajcetic, Joel Matip és Mohamed Szalah is a sérültek táborában van.

Szoboszlai Dominik egy ideig még nem léphet pályára a Liverpool csapatában

Fotó: Paul ELLIS / AFP