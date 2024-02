A 35 éves, saját nevelésű középpályás 2008-ban mutatkozott be a Loki felnőttcsapatában, háromszor bajnokságot és szintén háromszor Magyar Kupát nyert a Debrecennel, 34-szer szerepelt a válogatottban is. A Debrecen honlapján kiemelik Varga József példás hozzáállását és munkabírását és azt is, hogy a fontos gólokkal segítette a csapatot, amikor a Loki 2009 őszén kiharcolta a Bajnokok Ligája-szereplést. Varga József 2012-ben elnyerte a Zilahi-díjat, amelyet minden évben a szezon legjobb debreceni játékosa, vagy edzője kap meg.

Varga József (balra) közel 300 meccset játszott a Lokiban

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt