A zöld-fehérek nemcsak a góllövőlista éllovasának visszatérésével erősödtek a tavaszi folytatásra, hanem új játékosok igazolásával is, akik közül az elefántcsontparti középpályás, Habib Maiga és a bosnyák csatár, Kenan Kodro is bevethető a harmadik számú európai kupasorozatban. A két klub keretének értéke között azonban így is jelentős a különbség, az Olimpiakoszé dupla annyit ér a szakértők szerint. Ennek ellenére a Ferencváros korántsem esélytelenül várja a párharcot és a pireuszi első felvonást, mivel a rivális ebben a szezonban elmarad a várakozásoktól, amit nemcsak bajnoki tabellán elfoglalt negyedik helye mutat, hanem az is, hogy már két edzőváltásra is sor került ebben az idényben.