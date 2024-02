A bajnokság tavaszi idényében eddig lejátszott három bajnokin öt gólt szerző Varga Barnabás az Újpest elleni rangadón is megmutatta a lelátón ülő Marco Rossinak, hogy őrzi szenzációs formáját, a szövetségi kapitány pedig bátran építhet rá a nyári Európa-bajnokságon is. A lila-fehérek elleni rangadón az első félidőben a 36. és a 45. percben is a kapuba talált (mindkétszer a fiatal Katona Bálint gólpasszából), az első gólja pedig különösen szépre sikerült, egy szenzációs csellel verte meg az újpesti Fehért, utána pedig már nem okozott neki gondot a kapuba találni.