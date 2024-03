A találkozónak az angolok voltak az esélyesei még úgy is, hogy Gareth Southgate szövetségi kapitány nem számíthatott két sztárjátékosára, a Bayern Münchenben futballozó Harry Kane-re és az Arsenal szélsőjére, Bukayo Sakára. A brazilok megfiatalított kerettel érkeztek a Wembleybe, ugyanis sérülés miatt nem védhetett Alisson Becker és a cseréje, a Manchester Cityt erősítő Ederson Moraes is kidőlt. A két sztárkapuson kívül hiányzott még Eder Militao, Marquinhos, Casemiro, Gabriel Martinelli és Neymar is.

Az angol válogatott a Pickford - Walker, Stones, Maguire, Chilwell - Rice, Gallagher - Foden, Bellingham, Gordon - Watkins összeállításban lépett pályára, míg a brazil kispadon debütáló Dorival Júnior a Bento - Danilo, Fabricio Bruno, Beraldo, Wendell - Gomes, Bruno Guimaraes, Paqueta - Raphinha, Vinícius Junior, Rodrygo összetételű kezdőnek szavazott bizalmat.